Wintersport-Wahnsinn! Saudi-Arabien richtet Ski-Wettbewerbe in Wüste aus - Megaprojekt geplant

Von: Patrick Mayer

Extreme Wüstenlandschaft: Eine Etappe der Rallye Dakar 2021 unweit der saudi-arabischen Planstadt Neom. © IMAGO / PanoramiC

Saudi-Arabien darf die Asien-Winterspiele 2029 ausrichten. Und zwar in einer bergigen Wüstenlandschaft nahe der spektakulären Planstadt Neom. Das im Westen polarisierende Königshaus ist begeistert.

München/Neom - Wintersport-Events austragen, wo kein oder kaum Schnee fällt? Schon die Olympischen Winterspiele in China 2022 standen wegen der Wettkampfstätten im Nationalen Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo in der Kritik, weil die hügelige Region nordwestlich von Peking keinerlei Tradition für derlei Sportarten aufwies. Riesige Sportstätten mussten mitten in der Natur neu gebaut werden, der Schnee wurde künstlich erzeugt.

Asien-Winterspiele 2029 gehen an Saudi-Arabien: Ski alpin und Biathlon in einer staubtrockenen Wüste

Und jetzt das. Schon bald soll es Wettkämpfe mitten in der Wüste geben. Konkret: Das asiatische Olympia-Komitee hat die Asien-Winterspiele 2029 nach Saudi-Arabien vergeben. Ein Berggebiet namens Trojena erhielt an diesem Dienstag (5. Oktober) in Phnom Penh (Kambodscha) den Zuschlag. Trojena liegt unweit der spektakulären Planstadt Neom im Nordwesten des Landes mit seinen rund 34,8 Millionen Einwohnern. Zur Einordnung: Neom soll sich ab 2030 als Megastadt auf 26.500 Quadratkilometern unweit des Golfs von Akaba sowie an der Küste des Roten Meeres erstrecken.

Genau in dieser bergigen und staubtrockenen Wüstengegend sollen 2029 Disziplinen wie Ski alpin, Langlauf oder Biathlon stattfinden. Trojena liegt 50 Kilometer von der Küste des entfernt, in einer Höhe von 1.500 bis 2.600 Metern.

Zwar fallen die Temperaturen im Winter auch mal auf den Gefrierpunkt, doch es regnet kaum. Von Schnee ist schon gar keine Rede. Im saudischen Königshaus ist der Jubel offenbar dennoch groß. „Dies ist ein großartiger Sieg für die saudische Nation und die ganze Golfregion“, erklärte Sportminister Prinz Abdulaziz Bin Turki Al Faisal. Kronprinz Mohammed bin Salman hatte das Megaprojekt Neom in Auftrag gegeben, er gilt im Westen wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen als umstritten.

Im Video: Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman zum Ministerpräsidenten ernannt

In Saudi-Arabien sind etwa Homosexualität und Religionsfreiheit laut Menschenrechtsorganisationen „stark gefährdet oder nicht vorhanden“, wie RTL berichtet. Wie in China, rücken damit erneut die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit in den Fokus.

Asien-Winterspiele in saudischer Wüste: Kunstschnee soll aus erneuerbaren Quellen kommen

Laut der saudischen Monarchie soll die Energie zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen kommen, wenngleich alle Schnee-Wettbewerbe auf Kunstschnee ausgetragen werden müssen. Trojena soll Medienberichten zufolge in Zukunft ein luxuriöses Skigebiet mit Familien- und Wellnessangeboten werden - inmitten der Wüste. (pm)