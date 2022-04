Stellt der FIS-Boss den Ski-Alpin-Zirkus auf den Kopf? Revolution geplant

Von: Andreas Knobloch

Teilen

FIS-Boss Johan Eliasch grübelt über Änderungen nach. © IMAGO / ZUMA Wire

Stellt der neue FIS-Boss Johan Eliasch den Ski-Alpin-Zirkus auf den Kopf und sorgt für eine Revolution? Vor allem eine Disziplin sei betroffen.

München - In den vergangenen Jahren war vor allem das Thema Sicherheit in der Ski-Alpin-Welt ein häufig diskutiertes. Es ging um Airbags und Pisten, um Sprünge und Verletzungen. Nun erhält ein anderer Gedanke die geballte Aufmerksamkeit. Droht die mögliche Revolution des Skisports? Vor allem der Riesenslalom soll betroffen sein. Der beliebte Wintersport Skifahren könnte sich bald grundlegend ändern.

Ski Alpin: Große Änderungen schon im Oktober 2021 diskutiert

Schon vor Beginn der Saison 2021/2022 gab es Berichte über enorme Änderungen, die in FIS-Gremien diskutiert werden*. Es sollen sich Verantwortliche getroffen und über gravierende Änderungen unterhalten haben. Beispielsweise über die Abschaffung des Super-G. Die Traditionswettbewerbe Abfahrt, Riesenslalom und Slalom sollten im Vordergrund stehen. Außerdem diskutierten die Funktionäre im Oktober 2021 angeblich eine Art Auf- und Abstieg, wodurch nur 24 Profis in der Elite-Liga gegeneinander antreten, nicht mehr weit über 30, wie es aktuell der Fall ist. Auch über kürzere Rennen, aufgrund der Fernsehgelder und der Attraktivität, wurde wohl gesprochen.

Ski Alpin: Schweizer Sender SRF berichtet von Riesenslalom-Revolution

Nun gibt es neue Berichte, wonach vor allem der Riesenslalom betroffen sei. Und zwar soll der Wettbewerb in nur noch einem Durchgang ausgetragen werden, was den ursprünglichen Informationen über kürzere Rennen entsprechen würde. Darüber berichtete der Schweizer Sender SRF am 28. März. Hintergrund sei dabei - wie so oft im Sport - der finanzielle Gedanke. Höhere Erlöse bei vermeintlich höherer Spannung.

Auch den asiatischen Markt hat Eliasch wohl ins Auge gefasst. Dass Rennen dort aus moralischer Sicht bei den Athletinnen und Athleten nicht gut ankommen, sah man an den Olympischen Spielen in Peking. Es wird spannend, zu beobachten, ob und welche Änderungen die FIS durchdrückt. Der Rennkalender soll irgendwann Anfang April 2022 folgen. Es sind oft heikle Angelegenheiten, mit Traditionen zu brechen. In der Formel 1 gibt es beispielsweise deutliche Kritik an den vielen Rennen und dem aufgeblähten Rennkalender. (ank)