Lindsey Vonn schreibt bewegende Worte an verstorbene Mutter

Von: Melanie Gottschalk

Lindsey Vonn richtet bei Social Media rührende Worte an ihre verstorbene Mutter. © Montage: Screenshots: lindseyvonn/instagram

Lindsey Vonn gedenkt ihrer verstorbenen Mutter mit tief bewegten Worten auf Instagram. Ein Jahrestag, der die Ski-Ikone sichtlich bewegt.

München – Lindsey Vonn hat in ihrer Karriere als Skirennfahrerin alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Sie krönte sich zur Olympiasiegerin, Weltmeisterin und sicherte sich mehrfach den Gesamtweltcup. Im Jahr 2019 entschied sie sich schließlich, ihre aktive Laufbahn zu beenden, behielt jedoch ihre beeindruckende Strahlkraft. Auf Instagram zählt Vonn etwa 2,2 Millionen Anhänger, die sie in regelmäßigen Abständen mit persönlichen Updates versorgt. Am vergangenen Sonntag (27. August) ließ sie ihren Emotionen freien Lauf und teilte rührende Worte an ihre verstorbene Mutter auf den sozialen Medien.

Lindsey Vonn Geboren am: 18. Oktober 1984 (Alter 38 Jahre), Saint Paul, Minnesota, Vereinigte Staaten Disziplin: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Kombination, Slalom (bis 2012) Größte Erfolge: 1x Olympisches Gold, 2x Gold bei Weltmeisterschaften, 4x Gesamtweltcup, 8x Abfahrsweltcup, 5x Super-G-Weltcup, 3x Kombinationsweltcup, 82 Weltcupsiege

Lindsey Vonn schreibt öffentlichen Brief an verstorbener Mutter

Ihre Mutter Linda Krohn verstarb im vergangenen Jahr am 27. August an den Folgen der Nervenkrankheit ALS. „Mom, es ist ein Jahr vergangen, dass dich Gott zu sich in den Himmel geholt hat“, beginnt Vonn ihr Posting. „Jeden Tag feiere ich dich, ich liebe und vermisse dich. Ich versuche immer, stark zu sein und nach vorne zu schauen, wie du es immer wolltest.“

Das Leben sei gut und es fühle sich an, als würde Vonns Mutter neben ihr gehen und ihr helfen, sie jeden Tag führen. „Heute ist aber ein harter Tag und ich kann nicht immer stark sein. Ich möchte nicht an den Tag erinnert werden, an dem du uns verlassen hast. Und auch wenn ich dankbar bin, dass ich deine Hand halten durfte, als du ein Engel wurdest, möchte ich nicht an deinen letzten Atemzug denken“, schreibt die Ski-Ikone.

Lindsey Vonns Fans gerührt von emotionalen Worten an ihre verstorbene Mutter

Vonn versuche, ihren Geist zu beruhigen, indem sie wisse, dass ihre Mutter nicht mehr leiden muss. „Während ich diesen Brief an dich schreibe, sagen mir die Tränen in meinem Gesicht, dass du nicht mehr um Atem ringen musst. Du bist frei und glücklich, immer da, immer zuschauend, immer lächelnd. Ich werde versuchen, diesen Tag nicht zu hassen. Stattdessen wird er mich immer an den wunderschönen Ort erinnern, an dem du jetzt existierst. Ich liebe dich Mama“, schließt Vonn ihren Brief ab.

Die Anhänger der Ski-Legende sind tief bewegt von den Worten, die Vonn an ihre verstorbene Mutter gerichtet hat, wie aus den Kommentaren hervorgeht. Einige von ihnen teilten auch ihre eigenen Erfahrungen mit der Nervenkrankheit ALS. Der ehemalige deutsche Skirennfahrer Felix Neureuther drückte seine Zustimmung für den Beitrag durch ein „Like“ aus. Er selbst verlor seine Mutter zu Beginn des Jahres, die Ski-Legende Rosi Mittermaier starb an Krebs. (msb)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Melanie Gottschalk sorgfältig überprüft.