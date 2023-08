„Meine Heimat ist ruiniert“: Ski-Ikone schockiert von Unwetter

Von: Melanie Gottschalk

Schwere Unwetter haben Slowenien heimgesucht, das Ausmaß der Zerstörung wird erst nach und nach klar. Ski-Legende Tina Maze ist schockiert.

München – Schwere Unwetter haben Teile Sloweniens, Österreichs und Kroatiens heimgesucht und schlimme Verwüstungen hinterlassen. Der Wasserpegel sinkt allmählich, was nun das volle Ausmaß der Verwüstung offenbart. Die einstige Ski-Rennfahrerin Tina Maze ist nun zutiefst betroffen von den Auswirkungen des Unwetters und ersucht ihre Fans um Unterstützung.

Tina Maze Geboren am: 2. Mai 1983 (Alter 40 Jahre), Slovenj Gradec, Slowenien Disziplin: Super-G, Riesenslalom, Kombination, Abfahrt, Slalom Größte Erfolge: 2x Olympiasiegerin, 4x Gold bei Weltmeisterschaften, 1x Gesamtweltcup, 26x Sieg bei Weltcup-Rennen

Tina Maze teilt nach Unwetter schlimme Bilder aus ihrer slowenischen Heimat

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 40-jährige Tina Maze ein kurzes Video, das die Auswirkungen des Hochwassers in ihrem slowenischen Heimatort Crna na Koroskem, nahe der Grenze zu Österreich, zeigt. In dem Beitrag äußerte sie sich wie folgt: „Ich kann es nicht fassen, was da gerade in Slowenien passiert.“ Die Fluten der vergangenen Tage hätten ihre Heimat Crna na Koroskem so ruiniert wie nie zuvor. „Die Infrastruktur (Wasser, Elektrizität und Straßen) ist zerstört, viele Häuser und Unternehmen wurden geflutet.“

Zum Schluss richtet die Olympiasiegerin ihren Dank an die Einwohner, Feuerwehrleute, Soldaten und sämtliche Helfer, die in dieser Situation zur Stelle sind. Zudem appelliert sie an ihre Fans: „Aktuell können wir noch nicht vor Ort helfen, da die Straßen immer noch gesperrt sind. Aber wir können Geld sammeln, damit alles, was kaputtging, wieder aufgebaut werden kann“, schließt sie ihr Posting ab.

Tina Maze gewann in ihrer aktiven Karriere zwei Olympische Goldmedaillen

Während ihrer aktiven Karriere als Skirennfahrerin führte an Tina Maze kaum ein Weg vorbei. Sie ging in allen Disziplinen an den Start, besonders erfolgreich war sie aber im Riesenslalom. Bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi holte sie zweimal Gold, zwischen 2011 und 2015 wurde sie insgesamt viermal Weltmeisterin in verschiedenen Disziplinen.

In der Saison 2012/13 stand sie kurz vor einem historischen Triumph. Neben dem Gewinn des Gesamtweltcups sicherte sie sich auch die begehrten kleinen Kristallkugeln im Super-G-Weltcup, im Riesenslalomweltcup und im Kombinationsweltcup. Im Abfahrtsweltcup und im Slalomweltcup erreichte sie knapp den zweiten Platz, wodurch ihr die Möglichkeit entging, als erste Skirennfahrerin überhaupt alle fünf Disziplinen in einer einzigen Saison zu dominieren.

2017 beendete sie dann offiziell ihre Karriere, zuvor hatte sie bereits längere Pausen eingelegt, sich den Schritt zurück in den Weltcup aber zu dieser Zeit noch offen gelassen. Mittlerweile ist sie Mutter einer Tochter und als TV-Expertin tätig. (msb)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Melanie Gottschalk sorgfältig überprüft.