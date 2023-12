18-jähriges Ski-Talent verliert Kontrolle über Auto und stirbt

Von: Luca Hartmann

Die Wintersport-Community trauert um den jungen Skibergsteiger Mirko Lupo Olcelli. Der Italiener wurde nur 18 Jahre alt.

Valfura – Italien und die gesamte Wintersport-Szene trauert um Mirko Lupo Olcelli. Die Nachwuchs-Hoffnung im Bergsteigen verunglückte am Montag (18. Dezember) auf dem Weg nach Santa Caterina Valfurva in der italienischen Provinz Sondrino bei einem Autounfall. Der erst 18-Jährige erlag anschließend seinen Verletzungen.

Ski Talent Olcelli stirbt bei Autounfall

Italienischen Medienberichten zufolge verlor Olcelli um kurz vor neun Uhr morgens die Kontrolle über sein Auto und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Seine 16-jährige Beifahrerin und der Fahrer des anderen Autos wurden demnach ebenfalls verletzt und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Beide schweben aber offenbar nicht in Lebensgefahr.

Die Unfallursache ist noch unklar, jedoch herrschen in der italienischen Unfall-Region derzeit niedrige Temperaturen um den Gefrierpunkt. Der italienische Wintersport-Verband (FISI) nennt in einer Mitteilung Glatteis als möglichen Grund für den tödlichen Unfall.

Die Wintersport-Szene trauert um den 18-jährigen Italiener Mirko Lupo Olcelli, der bei einem Autounfall ums Leben kam. © Instagram / fisi_comitato_alpi_centrali

Italieneischer Ski-Verband trauert um Nachwuchs-Hoffnung

Der Verband postete noch am Montag auf seiner Webseite und seinem Instagram-Kanal ein kurzes Statement zum Tod des 18-Jährigen. „Tiefe Trauer hat heute die Welt des Skifahrens in den Zentralalpen getroffen“, heißt es darin. Der Verband bezeichnete Olcelli als „hervorragendes Mitglied der U20-Nationalmannschaft im Skibergsteigen“ und sprach den Angehörigen Mitgefühl für den Verlust aus.

Unter dem Social-Media-Post finden sich zahlreiche Beileidsbekundungen von Fans. „Nachrichten, die man niemals lesen will“, oder „Da fehlen einem die Worte“, heißt es in den Kommentaren. Viele der Nutzer sprechen der Familie ihr Beileid aus.

Olcelli galt als Olympia-Hoffnung im Skibergsteigen

Olcelli war Teil der U20-Nationalmannschaft der Skibergsteiger und konnte in dieser Saison bereits mit einigen guten Resultaten auf sich aufmerksam machen. Erst einen Tag vor seinem Tod hatte er am Mixed-Staffellauf der Coppa Italia in San Martino di Castrozza teilgenommen und dort den fünften Platz belegt. Kurz zuvor belegte er im Sprint-Rennen Platz vier.

Der Italiener galt auch als Olympia-Hoffnung für die heimischen Winterspiele 2026 in Cortina. Dort wird das Skibergsteigen erstmals im Programm sein. Neben einem Mixed-Wettbewerb steht dann für Männer und Frauen jeweils ein Sprint- und Einzelrennen an.

Erst kürzlich erschütterte der Tod eines weiteren Ski-Stars die Sportwelt.