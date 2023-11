Selbst im Wintersport wird die DFB-Elf verlacht - trotz bayerischer Sensation

Von: Andreas Knobloch

Als wäre die Blamage innerhalb des Fußballs nicht groß genug, legt jetzt auch noch ein Österreicher aus dem Wintersport nach.

Ruka - In Finnland bei Minusgraden war fünf Tage nach der DFB-Blamage in Österreich selbst im Wintersport der Fußball noch ein Thema. Denn beim Skipspringen in Ruka hat Stefan Kraft den ersten Platz geholt und war bei der Pause zwischen dem ersten und zweiten Durchgang für keinen süffisanten Spruch verlegen. Ja, die Österreicher feiern ihre Fußballhelden und lassen es die Deutschen spüren.

„Machen wir es wie die Fußballer“: Skispringer Kraft zeigt auch im Wintersport den Deutschen die Grenzen auf

Das Verhältnis im Springerlager ist länderübergreifend gut. Auch der deutsche Nationaltrainer Stefan Horngacher ist aus Österreich und die Verbindungen untereinander groß. In Ruka gewann Stefan Kraft, der auch schon zur Halbzeit vorne lag und meinte lachend laut heute.at: „Machen wir es wie die Fußballer.“ Hinter ihm lagen vier Deutsche in aussichtsreicher Position. Ein weitere Seitenhieb gegen die gebeutelte DFB-Mannschaft.

Doch die Stimmung bei den DSV-Adlern konnte das nicht trüben, denn die bayerische Überraschung im Namen Pius Paschke war perfekt. Als er mit Sprüngen auf 142 und 142,5 Meter Rang zwei hinter Österreichs Überflieger Kraft perfekt machte, stand Paschke im Mittelpunkt. „Das bedeutet mir sehr viel. Das war richtig cool. Ich mag die Schanze extrem gerne. Dass es der zweite Platz ist, ist richtig cool“, sagte der 33-Jährige aus Kiefersfelden, der im hohen Profisportler-Alter tatsächlich noch seine Podest-Premiere im Weltcup realisierte. Paschke war 2021 Teil des Weltmeister-Teams und 2020 Teil des Silber-Teams bei der Skiflug-WM.

„Damit hat keiner rechnen können“: Paschke nach Sensations-Auftakt perplex

Nicht nur Paschke, auch seine Teamkollegen waren gut in Form. Stephan Leyhe, Andreas Wellinger und Philipp Raimund waren auf den Rängen drei, vier und sieben in der Weltspitze mit dabei. „Dass wir so weit vorne sind, damit hat keiner rechnen können. Das war erst der Start. Die Saison ist lang“, sagte Paschke. Paschke hielt die bayerische Fahne hoch, denn zum Beispiel Markus Eisenbichler schaffte nicht einmal den Sprung in den Kader. Wie am Resultat zu sehen war, nominierte Horngacher die richtigen Leute, auch wenn man Ende (wieder mal) ein Österreicher siegreich war. (ank mit dpa-Material)