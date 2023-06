Wintersport-Star verhält sich beim Hochzeitsantrag „sehr seltsam“

Von: Sascha Mehr

Teilen

Langlauf-Weltmeister Simen Hegstad Krüger schwebt derzeit auf Wolke sieben und machte seiner Freundin einen Hochzeitsantrag.

Oslo – Die Wintersport-Saison ist seit mehreren Wochen vorbei und die Stars der einzelnen Sportarten erholen sich von den Strapazen der vergangenen Monate. Für viele dauert der Urlaub aber nicht mehr lange, denn die Vorbereitung auf die kommende Saison startet. Im Sommer werden die Grundlagen gelegt, um im kommenden Winter erfolgreich sein zu können.

Simen Hegstad Krüger Geboren: 13. März 1993 Nationalität: Norwegen Sportart: Langlauf

Langlauf: Krüger macht seiner Freundin einen Heiratsantrag

Mit einer Extraportion Motivation wird vermutlich Simen Hegstad Krüger in die Vorbereitung auf die neue Saison starten. Der norwegische Langlauf-Star erlebte im Januar dieses Jahres ein privates Highlight, denn er machte seiner langjährigen Partnerin Kristine Ringsjø Tufte einen Heiratsantrag, wie er allerdings jetzt erst verriet.

„Wir sind jetzt schon eine Weile zusammen, also denke ich, dass es an der Zeit war, einen Schritt weiterzugehen“, lüftete Simen Hegstad Krüger das Liebesgeheimnis im Gespräch mit der norwegischen Tageszeitung Verdens Gang. Der Heiratsantrag, mit der er seine Freundin Kristine Ringsjø Tufte überraschte, kam auf besondere Art und Weise zustande.

Simen Hegstad Krüger © IMAGO/PETTER ARVIDSON

„Wir wollten uns einen Sonnenuntergang angucken gehen. Auf dem Weg dorthin haben wir einen Trinkstopp eingelegt. Ich habe gewartet, bis niemand mehr in der Nähe war, damit wir in Ruhe waren. Sie fand, dass ich mich sehr seltsam verhielt. Ich ging auf die Knie und fragte sie. Sie war sehr glücklich und sagte Ja“, erzählte Krüger gegenüberVerdens Gang.

Langlauf: Krüger mit erfolgreicher Saison

Geplant sei die Hochzeit für das Jahr 2024. Details für die Trauung nannte Simen Hegstad Krüger aber nicht. Weder das genaue Datum, noch der Ort der Hochzeit ist bislang bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass sie erst nach der kommenden Wintersport-Saison stattfinden wird.

Herrmann-Wick, Frenzel & Co.: Diese deutschen Wintersport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet Fotostrecke ansehen

Simen Hegstad Krüger, der im norwegischen Langlauf-Team im Schatten von Superstar Johannes Høsflot Klæbo steht, trumpfte in der vergangenen Saison mächtig auf. Bei der WM 2023 in Planica wurde er Weltmeister in den Disziplinen Skiathlon, 15 km Freistil und in der 4 × 10 km-Staffel. Neben den Weltmeistertiteln gehören die beiden Olympiasiege 2018 in Pyeongchang zu den größten Erfolgen seiner Karriere. Krüger holte im Skiathlon und 4 × 10 km-Staffel die Goldmedaille. (smr)