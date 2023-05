Deutschland gegen Ungarn heute live im TV und Stream: Hier läuft die Eishockey-WM

Von: Alexander Kaindl

Am 6. Spieltag der Eishockey-WM trifft Deutschland auf Ungarn. So sehen Sie die Begegnung live im TV und im Live-Stream.

Tampere – Deutschland ist wieder im Spiel! Nachdem es zum Auftakt drei Pleiten bei der Eishockey-WM gesetzt hatte, folgte am Donnerstag zunächst das DEB-Ausrufezeichen gegen Dänemark. Nur 24 Stunden später siegte die deutsche Auswahl auch gegen Österreich und fuhr damit den zweiten Erfolg bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland ein. Schwarz-Rot-Gold steht damit (Stand: 20. Mai, 14 Uhr) auf Platz fünf in der Gruppe A. Der Rückstand auf Platz vier, der das Weiterkommen ins Viertelfinale bedeutet, beträgt nur noch zwei Zähler.

Deutschland gegen Ungarn: Endspiel Nummer Drei für das DEB-Team

So ganz zufrieden war man im deutschen Lager nach dem zweiten Dreier in Folge trotzdem nicht. Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat Kritik an seiner Paradereihe geübt. Der 64-Jährige überlegt auch, die Sturmreihen für das nächste Vorrundenspiel am Sonntag gegen Ungarn (15.20 Uhr) umzustellen. „Wir müssen schauen, wie die Mannschaft jetzt ist“, sagte Kreis nach dem 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) am Freitag gegen Österreich. „Wir werden schauen, ob wir Veränderungen machen können.“

Bundestrainer Harold Kreis hat den nächsten Sieg im Blick. © imago/Hartenfelser

Nicht zufrieden war Kreis vor allem mit seiner ersten Reihe. Im letzten Drittel bekam NHL-Profi John-Jason Peterka (Buffalo) deutlich weniger Eiszeit und wurde teilweise durch Filip Varejcka vom EHC Red Bull München ersetzt. Auch Peterkas Nebenleute Dominik Kahun vom SC Bern und Marcel Noebels von den Eisbären Berlin agierten nicht erst gegen Österreich unglücklich. „Die nominell erste Reihe setzt sich unter sehr viel Druck. Das versuchen wir ein bisschen zu entschärfen - wo wir sagen: ‚Jungs, spielt unser Spiel‘“, sagte Kreis. In dem Zusammenhang lobte der Nachfolger von Toni Söderholm insbesondere seine vierte Reihe mit Newcomer Wojciech Stachowiak (Ingolstadt), Parker Tuomie (Straubing) und Justin Schütz (München), die gegen Österreich für zwei Tore verantwortlich war.

Die DEB-Auswahl trifft am 6. Spieltag der Eishockey-Weltmeisterschaft auf Ungarn. Das Spiel findet am Sonntag, 21. Mai 2023, um 15.20 Uhr im finnischen Tampere statt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Deutschland gegen Ungarn: Alle Infos zum WM-Spiel im Free-TV

Der TV-Sender Sport1 zeigt das Duell Deutschland gegen Ungarn am Sonntag, 21. Mai 2023 , live und in voller Länge im Free-TV.

, live und in voller Länge im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 15.00 Uhr mit den Vorberichten, der Auftaktbully erfolgt dann um 15.20 Uhr.

Deutschland gegen Ungarn: WM-Begegnung im Live-Stream von MagentaSport

MagentaSport zeigt das Duell Deutschland gegen Ungarn am Sonntag, 21. Mai 2023 , live und in voller Länge im Live-Stream.

, live und in voller Länge im Live-Stream. Die Übertragung startet um 14.30 Uhr mit den Vorberichten, los geht die Partie um 15.20 Uhr.

startet um 14.30 Uhr mit den Vorberichten, los geht die Partie um 15.20 Uhr. Um das Spiel bei MagentaSport verfolgen zu können, ist allerdings ein Abonnement notwendig. Dieses kostet für Telekom-Kunden im Jahresabo 4,95 Euro monatlich, für Kunden ohne Telekom-Vertrag 9,95 Euro monatlich.

Deutschland gegen Ungarn: Sechstes Gruppenspiel der Eishockey-WM im Live-Ticker

Wir berichten vom sechsten Gruppenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen Ungarn am Sonntag im Live-Ticker.

Wichtige Spielszenen, Tore und Stimmen zum Spiel – in unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!