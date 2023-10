Biathlon-Diva schmettert Anfragen ab – „Weder Lust noch Zeit“

Biathlon-Weltmeisterin freut sich auf den Weltcupauftakt, ahnt aber Böses. Auf eine andere Sache hat sie dagegen gar keine Lust.

Bruneck – Der Weltcup-Auftakt rückt immer näher. Die Biathletinnen und Biathleten haben eine lange Vorbereitung hinter sich und sind startklar. Zum Auftakt geht es ins schwedische Östersund. Eine der Favoritinnen auf den Gesamtweltcupsieg ist Dorothea Wierer, die in der vergangenen Saison Zweite wurde und nur der Französin Julia Simon den Vortritt lassen musste.

Biathlon-Weltcup: Wierer freut sich auf Start in Östersund

Die Italienerin hat aber eine böse Vorahnung für den Start in die neue Saison. „Ich hoffe nur, dass wir, wenn wir zum Training in den Norden fahren, perfekte Bedingungen vorfinden werden, aber ich fürchte, das wird schwierig“, sagte Wierer gegenüber dem Online-Portal fondo italia.

Die 33-Jährige ist jedenfalls motiviert und voller Vorfreude auf den Start in Östersund. „Wenn wir in den Norden fahren, komme ich auf jeden Fall in den perfekten Modus, in dem ich mir bewusst bin, dass die Saison beginnt und ich mich nur darauf konzentriere, eine Athletin ohne andere Verpflichtungen zu sein“, so die Südtirolerin weiter.

Dorothea Wierer freut sich auf den Weltcupauftakt. © Dorothea Wierer/Instagram

Ein Karriereende kommt für sie noch nicht infrage – zumindest nicht vor der bald beginnenden Saison. „Diese Saison wird entscheidend für meine endgültige Entscheidung mit Blick auf Olympia. Die Jüngeren kommen nach, ich werde älter und meine Motivation ist ein Auf und Ab. Um ehrlich zu sein, bin ich nach so vielen Jahren etwas müde und es gibt in meinem Leben nicht mehr nur den Sport“, bestätigte die Weltmeisterin von 2019, 2020 und 2023 kürzlich gegenüber Il T Quotidiano.

Biathlon-Weltcup: Wierer lehnt Autobiografie zunächst ab

Aktuell konzentriert sich Wierer aber ausschließlich auf den Sport. Eine mögliche Autobiografie ist deshalb derzeit kein Thema. „Ich habe schon viele Anfragen bekommen, aber im Moment habe ich weder Lust noch Zeit“, äußerte sich Wierer im Gespräch mit fondo italia zu dem Thema.

„Dann weiß ich nicht, ob es für mich das Richtige wäre, denn wenn ich alles erzählen müsste, was passiert ist und was ich denke, wäre es nicht immer positiv, da es auch andere Menschen betreffen würde“, so die 33-Jährige weiter. (smr)