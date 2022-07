Sohn von deutscher Biathlon-Legende heiratet Schweizer Biahtletin, die jetzt Doppelnamen trägt

Von: Andreas Knobloch

Marco Groß und Lena Häcki haben geheiratet. © Instagram Groß

Das war ein schöner Tag, wenn man auf die Gesichter schaut. Marco Groß, Sohn der deutschen Biathlon-Legende Ricco, hat Lena Häcki geheiratet.

Ruhpolding - Die Traumpaare im Wintersport sind für viele Fans ein Highlight neben der Piste. Zum Beispiel haben sich seit Sommer letzten Jahres Mikaela Shiffrin und Aleksandar Aamodt Kilde gefunden. Die Ski-Heldin aus den USA geht mit dem erfolgreichen Alpin-Norweger durch dick und dünn. Oder Felix Neureuther, verheiratet mit der ehemaligen Biathletin Miriam (ehemals Gössner), zählt auch in die Kategorie.

Nun hat der Sohn einer absoluten Biathlon-Legende seine Freundin geheiratet. Auf der Bühne der Profis ist Marco Groß noch neu. Der Sohn von Olympiasieger Ricco, der sein Weltcup-Debüt in Antholz im Januar 2022 feiern durfte, schnupperte im Zirkus der Weltbesten nur rein. Beim Rennen in Südtirol gab er seinen Einstand im Einzel über 20 Kilometer. Am Ende war es Rang 65, mit drei Schießfehlern. Es ist noch ein weiter Weg, um in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, aber die ersten Schritte sind schonmal getan.

Biathlon-Paar: Marco Groß und Frau Häcki-Groß

2022 wird er wohl so schnell nicht vergessen, denn Anfang Juni sorgte er schon für das nächste Highlight des Jahres, wenn nicht sogar für das größte Highlight. Standesamtlich heiratete er seine Freundin Lena Häcki. Der Name ist auch im Biathlon unbekannter. Die Schweizerin ist ebenfalls in der Loipe unterwegs. Das Ja-Wort gaben sich die beiden in Engelberg.

Blickt man auf die Statistik, hat Häcki-Groß - wie sie mittlerweile heißt - schon einige Erfolge mehr aufzuweisen. Mit 19 Jahren gab sie im Winter 2014/2015 ihr Debüt im Weltcup. Sie konnte mit der Staffel schon viermal aufs Podest laufen, aber auch in der Verfolgung schaffte sie den Sprung auf Rang drei.

Ein paar Wochen nach der standesamtlichen Hochzeit im kleinen Kreis, folgt nun die etwas größer Feier. Bei schönstem Sommerwetter freute sich das Brautpaar unter anderem zusammen mit der deutschen Olympiasiegerin Denise Herrmann, die von der Feier auch Bilder auf ihrem Instagram-Account postete.

Biathlon-Legende Ricco Groß stolz auf seinen Sohn und mit Glückwünschen

Er in Lederhosen, sie im weißen Brautkleid. Und vielleicht wird in der kommenden Saison sowohl bei den Frauen, als auch bei den Herren, auf ein paar weitere Groß-Erfolge angestoßen. Auch der stolze Vater, mit leicht ergrautem Haupthaar, wünschte seinem Sohn und dessen Ehefrau viel Glück.

Ricco Groß, der vier Olympia-Goldmedaillen - drei Silberne und eine Bronzene - gewann, ist mittlerweile Cheftrainer der Slowenen und der Sloweninnen. (ank)