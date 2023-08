Nach Kriegsdienst und Verletzungen: Ukrainischem Biathlon-Held droht monatelange Zwangspause

Eigentlich bereitet sich Dmytro Pidruchnyi gerade auf die kommende Biathlon-Weltcup-Saison vor. Jetzt wird er von einem schweren Trainingssturz ausgebremst.

München – Die Biathletinnen und Biathleten bereiten sich derzeit auf die kommende Weltcup-Saison vor. Los geht es Ende November mit dem Weltcup in Östersund. Nachdem gerade erst der Italiener Tommaso Giacomel mit einem schweren Trainingsunfall konfrontiert wurde, muss jetzt der Ukrainer Dmytro Pidruchnyi aufgrund eines Sturzes lange pausieren.

Dmytro Pidruchnyi bei schwerem Trainingssturz verletzt

Wie der ukrainische Verband in einer Mitteilung bekannt gab, zog sich Pidruchnyi offenbar beim Konditionstraining auf dem Fahrrad eine schwere Verletzung zu. „Ich bin von meinem Rad gefallen und schlecht gelandet. Ich habe mir meinen Ellbogen an einer Stelle gebrochen, an der es noch Spuren von einer alten Verletzung gab“, wird der Ukrainer zitiert.

Damit droht dem 31-Jährigen eine mehrmonatige Zwangspause. „Laut den Ärzten dauert die Reha eineinhalb, zwei Monate. Ich bin am Samstag operiert und anschließend nach Hause geschickt worden. Im Moment wird sich zu Hause um mich gekümmert“, sagte der Pidruchnyi.

Pidruchnyi bricht sich Ellebogen und muss lange pausieren

Trotz des schweren Sturzes hofft Pidruchnyi schon in zwei Wochen wieder auf Rollerskiern stehen zu können. „Wenn ich meinen Arm bewegen kann, kann ich etwas auf den Rollerskiern laufen. Die Ärzte sagen, das ist möglich. Ich will nicht für eine so lange Zeit mit dem Training aussetzen“, sagt der Ukrainer.

Er befinde sich schon auf dem Weg der Besserung, sein Arm befinde sich jedoch noch aktuell in einer Schiene. Er wolle schnellstmöglich wieder ins Lauftraining einsteigen.

Ukrainer kommt nach Kriegsdienst und Verletzung zurück

Die letzten Jahre im Biathlon-Zirkus verliefen für Pidruchnyi alles andere als glücklich. In der Saison 2022/2023 musste er sich einer Knieoperation unterziehen und verpasste so große Teile der ersten Saisonhälfte. Sogar ein mögliches Karriereende stand im Raum. Und auch die Saison 2021/2022 nahm für Pidruchnyi ein unschönes Ende, als er die Saison im Februar 2022 wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine abbrechen musste und seinen Kriegsdienst antrat.

Trotz Verletzungen und Kriegsdienst gilt Pidruchnyi als einer der besten und konstantesten ukrainischen Biathleten in den letzten Jahren. Insgesamt 67 Mal lief er im Weltcup unter die besten zehn. Seinen größten Erfolg feierte er bei der Weltmeisterschaft 2019 in Östersund, als er Gold in der Verfolgung gewann und von seinem Land gefeiert wurde.

Jetzt muss der 31-Jährige vorerst pausieren.