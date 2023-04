10.000 Euro und mehr: DSDS-Star Katja Krasavice zahlt die Rechnungen ihrer Fans

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Katja Krasavice hat die Spendierhosen an: Die DSDS-Jurorin spendet oft an wohltätige Zwecke und begleicht sogar die Rechnungen ihrer Fans.

Leipzig – Dass sie sehr großzügig ist und gerne an ihre Community zurückgibt, hat Katja Krasavice (26) in der Vergangenheit schon oft unter Beweis stellt. Bei „Ein Herz für Kinder“ spendete die DSDS-Jurorin vergangenes Jahr 100.000 Euro und auch ihren Fans, mit denen sie in den sozialen Medien einen engen Austausch pflegt, steht sie immer zur Seite – auch gerne mit einer Geldspritze.

„Natürlich zahle ich das“: Katja Krasavice will Rechnung von Fan übernehmen

Seit ihren bescheidenen Anfangsjahren als YouTuberin hat es Katja Krasavice weit gebracht und ist aus der Promiwelt längst nicht mehr wegzudenken. Heute hat sie viele verschiedene Einnahmequellen, wie ihre Musikkarriere, die ihr drei Nummer-Eins-Alben beschert hat, oder ihre Eisteemarke „Sugar Mami“. Unterstützt wird sie bei allen ihrer Vorhaben seit dem ersten Tag an von Scharen an treuen Anhängern, die sich jede limitierte Fanbox kaufen und für ihr Idol gerne mal tief in die Tasche greifen.

Katja Krasavice auf Bildern vor Schönheits-OPs nicht wiederzuerkennen Fotostrecke ansehen

Den leidenschaftlichen Support ihrer Follower kann Katja Krasavice nur erwidern. Erst kürzlich wollte ein Fan von der gebürtigen Tschechin wissen, ob sie seine Rechnung bezahlen könne – worauf sie auch sofort reagierte. „Du likest jedes Bild, du hast jede Box, teilst alles von mir und stehst immer hinter mir. Natürlich zahle ich das. Sende mir deine Daten“, versprach sie in ihrer Instagramstory.

Katja Krasavices Vater musste wegen Kindesmissbrauch ins Gefängnis Heute könnte es bei ihr in Sachen Karriere kaum besser laufen, doch hinter Katja Krasavice liegt ein bewegtes Leben. Ein Schicksalsschlag, den sie in ihrer Autobiografie „Die Bitch Bibel“ aufarbeitet, war die Verhaftung ihres Vaters, der 2008 wegen Kindesmissbrauch ins Gefängnis musste. Damals, als sie selbst noch ein Kind war, wurde dieser mehrmals gegenüber einiger ihrer Freundinnen in seiner Werkstatt übergriffig. „Mein Vater war ein perverser Kinderschänder, und ich konnte nichts dagegen tun. Tatsächlich hätte ich mich am liebsten übergeben“, erinnert sich Katja in ihrem Buch an die Gerichtsverhandlung, bei der auch sie aussagen musste. (Quelle: bild.de)

„Geben und Nehmen“: Katja Krasavice bezahlt Rechnungen ihrer Fans

Wie Katja Krasavice im Gespräch mit „BILD“ verrät, hat sie schon des Öfteren die Rechnungen ihrer Fans beglichen. „Ich hab schon so viele bezahlt. Ich hab schon 10.000 Euro, schon 2.000 Euro bezahlt, das ist unterschiedlich. Viel auf jeden Fall!“, erinnert sie sich gegenüber der Zeitung und betont dabei, wie wichtig ihr ihre Community ist.

„Das ist ein Geben und Nehmen. Das ist meine Familie und meiner Familie helfe ich natürlich auch“, erklärt sie, „Ich war schon so oft bei Fans Zuhause, die kaufen von ihrem letzten Cent meine Sachen. Und dann bezahle ich denen natürlich auch die Rechnungen.“

So sieht Großzügigkeit aus: DSDS-Jurorin Katja Krasavice hat schon des Öfteren die Rechnungen ihrer Fans bezahlt. © Screenshot/Instagram/katjakrasavice; IMAGO/Panama Pictures (Fotomontage)

Dass Katja Krasavice ihre Fangemeinde so tatkräftig unterstützt und sich nicht davor scheut, ihnen finanziell unter die Arme zu greifen – davon können sich bestimmt viele ihrer Promi-Kollegen eine Scheibe abschneiden. Auch für ihren eigenen Lifestyle gibt sie aber gerne viel aus, denn Katja Krasavice hat sich schon oft beim Piercer unter die Nadel gelegt. Verwendete Quellen: bild.de, Instagram/katjakrasavice