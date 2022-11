10 aufregende Outfits von Schlagerstars, bei denen jedem Fan der Atem stockt

15 Outfits von Schlagerstars, bei denen jedem Fan der Atem stockt. Egal ob Helene Fischer, Andrea Berg oder Vanessa Mai: Manche Schlagersängerinnen zeigen gerne viel Haut auf der Bühne.

1. Schlagerstar Vanessa Mai im Glitzer-Body auf der Bühne

Rostock 2018: Schlagersängerin Vanessa Mai beginnt in der Stadthalle ihr Abschlusskonzert der Regenbogen-Live-Tournee. Vorher musste sie ihr Konzert in Rostock wegen einer schweren Verletzung bei Bühnenproben absagen und holte es nach.

2. Helene Fischer zeigt 2017 sehr viel Bein

Die Preisträgerin Helene Fischer präsentierte am 16.11.2017 in Berlin den Bambi in der Kategorie «Musik National» und zeigte dem Publikum sehr viel Bein. (Die Künstlernamen der Schlagerstars und ihre echten Namen).

Helene Fischer 2017 beim „Bambi“. © Jens Kalaene dpa.

3. Schlagerstar Michelle im silbernen Glitzeroutfit 2006

Die unter dem Künstlernamen Michelle bekannte deutsche Schlagsängerin (Diese Schlagersänger fanden auf tragische Weise den Tod) tritt am Donnerstagabend (16.03.2006) in einer Discothek in Köln als Tanja Thomas auf. Die vielfach ausgezeichnete ehemalige Schlagerprinzessin gab als Erotik-Sängerin Disco- und Pophits aus den 70-er Jahren zum besten. Mit dem Projekt kann die 34-jährige Künstlerin nach eigenen Angaben ihre Leidenschaft für das Tanzen und die Disco-Musik ausleben.

4. Andrea Berg 2017: Rotes Kleid mit viel Beinfreiheit

Die Schlagersängerin Andrea Berg trat am 26.01.2017 in Linz auf. Dabei zeigte die hübsche Sängerin viel Bein im roten Kleid.

Schlagersängerin Andrea Berg 2017. © Werner Kerschbaummayr dpa

5. DSDS-Gewinnerin Beatrice Egli im Rock-Outfit

Die Schlagersängerin Beatrice Egli (Die Schlagerstars und ihre Hunde - die Vierbeiner von Stefan Mross, Michelle, Giovanni Zarrella & Co.) stand am 04.05.2013 in Köln (Nordrhein-Westfalen) bei der Generalprobe zum Halbfinale der RTL Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ im Rockoutfit auf der Bühne.

Schlagerstar Beatrice Egli gewann 2013 DSDS. © Henning Kaiser dpa

6. Sängerin und Moderatorin Barbara Schöneberger 2007 in Berlin

Die Moderatorin Barbara Schöneberger kam am 30.08.2007 in Berlin zur Eröffnungsgala der Internationalen Funkausstellung (IFA) mit einer sehr eleganten Robe. Heute ist die Moderatorin auch erfolgreiche Sängerin.

Die Moderatorin Barbara Schöneberger 2007. © Soeren Stache dpa

7. Schlagersternchen Annemarie Eilfeld bei DSDS

Die DSDS-Kandidatin Annemarie Eilfeld trat am im April .2009 in Köln bei der Generalprobe zur RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) in einem sehr gewagtem Outit auf.

Annemarie Eilfeld 2009 bei DSDS. © Jörg Carstensen dpa

8. Schlagerstar Stefanie Hertel im grünen Tanzoutfit

Schlagerängerin Stefanie Hertel und Tänzer Sergiy Plyuta tanzten im Mai 2012 im Coloneum in Köln in der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“. Fünf Stars wagten sich in der achten Folge der fünften Staffel mit ihren Tanzpartnern auf das Tanzparkett.

9. Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack im Leder-Look

Stefans Mross Ehefrau Anna-Carina Woitschack zeigte sich 2019 bei der Aufzeichnung von „Die große Show der Weihnachtslieder“ im Leder-Look.

10. Party-Schlagerstar Julia Brückner

Mia Julia, aka Julia Brückner, auf dem Parookaville Festival auf dem Gelände des Flughafens Weeze. © IMAGO/Christoph Reichwein (crei)

Julia Brückner ist für ihren Party-Schlager am Ballermann bekannt. Die Blondine provoziert immer wieder mit ihren Outfits auf der Bühne, wie hier 2022.