10 frauenverachtende Sprüche von Dieter Bohlen, die zeigen, wie sexistisch er ist

Von: Matthias Kernstock

Gerade sorgt DSDS-Rückkehrer Dieter Bohlen für einen Seximus-Skandal. Er warf Kandidatin Jill Lange vor, sich nur „durchnudeln“ zu lassen. RTL stellt sich hinter den Jurychef. Dabei gab es immer wieder sexistische Sprüche von Bohlen.

Mallorca - Dieter Bohlen war 18 Jahre lang das Gesicht von DSDS: Bei RTL wagte es niemand, den einstigen „Modern Talking“-Star zu kritisieren oder gar in Frage zu stellen. Im letzten Jahr zog der neue RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm dem Malle-Macho Bohlen den Stecker: „Nach fast zwei Jahrzehnten gemeinsamer Erfolge ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung.“

RTL wirft Bohlen raus - RTL-Unterhaltungschef nimmt Stellung

RTL-Geschäftsführer Hennig Tewes ergänzte: „Mit einer komplett neuen Jury wird DSDS frische Impulse setzen, um musikalische Talente und Millionen Zuschauer neu zu inspirieren und zu begeistern.“ Hinter den DSDS-Kulissen klang längst nicht alles so positiv, wie es die Macher von Deutschlands beliebtester Castingshow gerne hätten. DSDS-Boss Dieter Bohlen soll gar nicht amused über seinen Rauswurf gewesen sein.

Der Mann von Carina Walz schaltete nach seinem Rauswurf sogar seine Anwälte ein: Der Pop-Opa verlangte eine fette Entschädigung, die er nach Medienberichten auch bekommen haben soll. Angeblich bezahlte RTL dem „Bro“ von Pietro Lombardi noch bis 2022 2,5 Millionen Euro Gage.

Dieter Bohlen ist 2023 zurück bei DSDS und sorgt für nächsten Sexismus-Skandal

2023 ist Dieter Bohlen zur 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ zurück in der Jury. An seiner Seite: Pietro Lombardi, Sängerin Leonie und Katja Krasavice. Schon in der dritten Folge gibt es wieder einen handfesten Sexismus-Skandal, bei dem Kandidatin Jill Lange im Nachhinein weinen musste. Doch RTL tut so, als sei nichts passiert.

Lange Zeit schien es, als würde sich bei RTL niemand an den frauenverachtenden Sprüchen von Dieter Bohlen stören. Sowohl abseits der DSDS-Bühne, als auch bei den vielen Castings der letzten Jahre störten sich Millionen TV-Zuschauer am Malle-Macho Bohlen, der sich oftmals fiese, verletzende oder auch abwertende Sprüche gegen die DSDS-Kandidaten nicht verkneifen konnte. Hier sind einige seiner frauenverachtenden Sprüche:

10 frauenverachtende Sprüche von Dieter Bohlen die zeigen, wie überfällig sein DSDS-Rauswurf war

1. „Sehr hübsche Mädchen hier. Ich nehm sie alle mit nach Deutschland, weil wir in Deutschland nur hässliche Mädchen haben.“ (Bei einem Konzert in St. Petersburg, Quelle: t-online.de)

2. „Alles was ich anfasse wird zu Gold. Verona habe ich drei Wochen angefasst und das reichte dann.“ (Quelle: quotez.net)

3. „Du hast ein göttliches Problem: Der liebe Gott gibt einigen Frauen dicke Möpse, anderen eine schlechte Stimme. Und dir hat er nun mal eine schlechte Stimme gegeben.“ (Quelle: quotez.net)

4. „In so einem Outfit geht meine Freundin Unkraut jäten.“ (Quelle: quotez.net)

5. „Du stehst da wie ein Schwanz in der Hochzeitsnacht. Aber am Ende kommt auch bei dir nichts raus.“ (Quelle: news.at)

6. „Ein kleines Ja vom großen Dieter, ein großes Ja vom kleinen Dieter.“ (Quelle: focus.de)

7. „Stell dich mal vor den Spiegel, das kommt scheiße rüber“, zu einer etwas fülligen jungen Dame, die aber trotzdem weiter kam (Quelle: deecee.de)

8. „Wenn man so aussieht wie du, ist das auch kein Wunder“, zu einer Kandidatin, die gerade „Ich war noch niemals verliebt“ gesungen hatte (Quelle: deecee.de)

9. „Du bist ein hübsches Mädchen, du kannst doch auch was anderes machen.“ (Quelle: deecee.de)

10. „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“ Dieter Bohlen in der 20. DSDS-Staffel zu Kandidatin Jill Lange. (Quelle: rtl.de)

Dieter Bohlen bekommt bei Twitter viel Kritik für seine frauenverachtende Sprüche

Hat Dieter Bohlen ein Frauenproblem oder wird der Millionenschwere Mallorquiner einfach nur missverstanden? Gegenüber dem Mannheimer Morgen sagte Bohlen einst: „Blöde Sprüche gegenüber Frauen finde ich deplatziert.“ Doch das Saubermann-Image, das Bohlen gerne hätte, hat längst unschöne Schrammen bekommen. Ein Blick in die Sozialen Medien reicht aus, um die Meinung vieler RTL-Zuschauer einzufangen. Verena Maria Dittrich meint: Dieter Bohlen „gehört zu jenen alten, weißen Männern, die nicht merken, wenn ihre Sprüche einen Tick drüber sind. Eine Frau, die vorsingen möchte, zu fragen, ob sie Twerken kann: Man überrumpelt Frauen nicht mit sexuell provokativen Powackel-Fragen.

Auch andere User stören sich längst an den Sprüchen gegen Frauen, die Dieter Bohlen vor einem Millionenpublikum bei RTL zum Besten gibt. „Warum fragt Bohlen bei dem Fitness Trainer ob er eine oder mehrere Frauen hat? Was geht mit Bohlen in letzter Zeit? Seine Unverschämtheiten nehmen mit zunehmendem Alter als schlechter Qualität zu.“

Kritik an Dieter Bohlen auch aus der Politik

Ob Dieter Bohlen sein Verhalten reflektiert, wird die Zukunft zeigen. Längst haben sich auch Kollegen aus dem Showgeschäft oder Politiker über Dieter Bohlen geäußert und den ehemaligen Jury-Chef für seine verletzenden Sprüche kritisiert. Die ehemalige, stellvertretende FDP-Vorsitzende Cornelia Pieper forderte 2007: „Gerade, weil diese Sendung viele Kinder und Jugendliche anschauen, ist das absolut verantwortungslos. Ich appelliere an RTL, solche menschenverachtenden Bohlen-Äußerungen künftig zu verhindern.“

Gegenüber bild.de sagte Kai Gehring, damals jugendpolitischer Sprecher der Grünen: „Dümmer, dreister, Bohlen. Der Verbalradikalismus gegenüber jungen Bewerbern hat auf der Mattscheibe nichts verloren. Wie sich Herr Bohlen in einer Musiksendung gebärdet, ist eine Zumutung für alle Zuschauer.“

Zum Nachlesen: Der neue Sexismus-Skandal bei DSDS mit Mobbing-Opfer Jill Lange

Dieter Bohlen ist für seine harten Sprüche bekannt. Doch geht er bei dieser Kandidatin zu weit? Jill Lange ist nach ihrem DSDS-Auftritt völlig aufgelöst und muss wegen der Beleidigungen vom Poptitan weinen.