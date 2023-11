10 Jahre nach „Zwei bei Kallwass“-Aus: Das macht Angelika Kallwass heute

2001 startete Angelika Kallwass mit ihrer Sendung „Zwei bei Kallwass“. 12 Jahre später wurde das Format jedoch abgesetzt. Das macht die Psychologin inzwischen.

Köln – Angelika Kallwass (75) war zehn Jahre lang das Gesicht von „Zwei bei Kallwass“. Damals half sie zunächst realen Personen, später Darstellern in geskripteten Folgen, ihre Probleme miteinander zu bewältigen. Nach zwölf Jahren wurde das Programm abgesetzt und langsam, aber sicher verschwand Kallwass aus der Öffentlichkeit. Trotz ihres mittlerweile erreichten Rentenalters ist sie auch heute noch fleißig.

Angelika Kallwass: Das macht die TV-Psychologin heute

Angelika Kallwass machte sich mit ihrer Sendung „Zwei bei Kallwass“ einen Namen. Heute arbeitet sie in ihrer eigenen Praxis in Köln als Diplom-Psychologin – und das, obwohl sie eigentlich längst das Rentenalter erreicht hätte. Bereits 2020 gab Kallwass in der „Web Talk Show“ zu, dass sie sich in ihrem Arbeitsleben nie groß um die Rente gekümmert habe.

Als dann ihr Ehemann Wolfgang Kallwass 2018 im Alter von 89 Jahren starb, stand sie vor einem Problem. Weil sie nur als Studentin, nicht aber als Selbstständige in die Rentenkasse eingezahlt hatte, bekommt sie heute nur 380 Euro Rente vom Staat. „Hätte ich es mal besser getan“, erklärte sie. „Ich bekomme 380 Euro im Monat. Davon kann ich nicht leben und nicht sterben.“

Da ist es wohl Glück im Unglück, dass Kallwass ihre Arbeit zumindest gerne macht. „Ich würde mich sonst zu Tode langweilen.“ Neben der Arbeit in ihrer eigenen Praxis ist sie außerdem die psychologische Beraterin für Moderator Michael Steinbrecher in der SWR-Talkshow „Nachtcafé“.

„Zwei bei Kallwass“: So machte sich Angelika Kallwass einen Namen

Die Psychologin begann 2001, Menschen im TV in allen möglichen Lebenslagen psychologisch zu beraten. „Zwei bei Kallwass“ hieß die Sendung auf Sat.1 zuerst. Später wurde sie in „Kallwass greift ein!“ umbenannt, als die Psychologin auch ganze Familien empfing. Zu Beginn waren es noch echte Personen, später wurden diese durch Schauspieler ersetzt.

Seitdem hat sich das Programm des Senders verändert, 2013 wurde die Serie schließlich abgesetzt. Sie lief insgesamt 12 Jahre und kann etwa 250 Folgen verzeichnen. Auch „Richterin Barbara Salesch“ war in den 2000er-Jahren erfolgreich. Inzwischen feierte sie ihr TV-Comebach und verriet, welche Fälle sie eiskalt ablehnte. Verwendete Quellen: YouTube / Web Talk Show