„10 Kilo zu viel“: DSDS-Star Katharina Eisenblut gibt kurz nach Geburt Body-Update

Teilen

Katharina Eisenblut steht zu ihren überschüssigen Kilos nach der Schwangerschaft © Instagram/katharina_eisenblut_offiziell

Nach der Geburt machen sich viele Frauen Gedanken um ihr Gewicht. Katharina Eisenblut findet es nicht weiter schlimm, keinen perfekten After-Baby-Body zu haben.

Vor knapp drei Wochen wurde Katharina Eisenblut (28) zum ersten Mal Mama. Der kleine Emilio hält die ehemalige DSDS-Kandidatin und ihren Verlobten Niko Kronenbitter seitdem gehörig auf Trab. Wie alle frischgebackenen Eltern leiden die Stars unter dem konstanten Schlafmangel. Trotzdem würde die Influencerin ihr Mama-Glück um nichts in der Welt tauschen. Da wird es auch nebensächlich, dass sie weit von ihrer alten Figur entfernt ist.

„Nach der Schwangerschaft muss man nicht sofort wieder aussehen wie zuvor“, betont Katharina in ihrer Instagram-Story. Damit will sie auch anderen Mamas Mut machen, die ebenfalls mit ihrem After-Baby-Body hadern. Die Reality-TV-Darstellerin spricht ganz offen über ihr Gewicht und nennt sogar konkrete Zahlen, die ihr die Waage anzeigt. „Also ich habe 22 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft, habe zwölf Kilo direkt nach der Geburt wieder verloren gehabt, zwei Tage später. Und zehn Kilo sind immer noch zu viel – und das ist in Ordnung“, findet sie.

Statt sich darauf zu versteifen, die Schwangerschaftspfunde schnell purzeln zu lassen, genießt Katharina lieber die Zeit mit ihrem Baby. „Ganz ehrlich, ich bin auch nur eine Frau von nebenan und ich finde es völlig in Ordnung, wenn man nicht direkt wieder so aussieht“, stellt sie klar.

Katharina Eisenblut: „Genießt einfach das Mamasein“

Im Gegensatz zu manch anderen Promis will sich Katharina Zeit lassen und nicht sofort den perfekten After-Baby-Body herbei trainieren. Diese Message will sie auch ihren Followern mit auf den Weg geben. „Also macht euch auch keinen Stress und genießt einfach das Mamasein“, lautet ihr Ratschlag.

Weit belastender findet die brünette Schönheit die konstante Erschöpfung. „Ich bin einfach ultramüde. Diese Zwei-Stunden-Geschichte – immer alle zwei Stunden füttern, wach sein, wickeln – schlaucht mich schon abartig jetzt langsam“, gesteht sie ihrer rund 161.000 Follower großen Instagram-Community.

Sophia Thiel: Diese Fotos zeigen ihre atemberaubende Verwandlung Fotostrecke ansehen

Umso dankbarer ist Katharina, wenn ihr Partner Niko den Babydienst übernimmt. Dann habe sie endlich Zeit für sich und könne ein Bad nehmen oder zum Friseur gehen. „Diese ganzen Sachen, die man früher nebenbei gemacht hat, sind einfach mittlerweile Luxus“, weiß der TV-Star.