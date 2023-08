Nach Halbierung seines Gewichts: Reiner Calmund hat wieder zugenommen

Teilen

Jahrelang litt Reiner Calmund an starkem Übergewicht. Nach einer Magen-OP nahm der Ex-Fußballfunktionär drastisch ab. Nun hat er wieder ein wenig zugelegt.

Saarlouis – Vor zwei Jahren überraschte Reiner Calmund (74) seine Fans mit einer radikalen Gewichtsabnahme. Der Sportmanager verlor durch eine Magenbypass-Operation und einer Entfernung von überschüssigen Hautlappen unglaubliche 97 Kilo. Dadurch halbierte er sein Gewicht von 180 Kilo auf 83 Kilo. Beim kürzlich ausgestrahlten Sommerspecial von „Grill den Henssler“ war aufmerksamen Zuschauern bereits aufgefallen, dass der Juror wieder etwas fülliger aussah.

Reiner Calmund: Seiner Frau gefällt er mit aktuellem Gewicht am besten

Seine Ehefrau Sylvia bestätigt nun gegenüber der Bild-Zeitung, dass Calmund „bewusst wieder ein wenig zugenommen“ habe. Aktuell bringe er bei einer Größe von 1,73 Meter 100 Kilo auf die Waage. „Und darüber bin ich sehr froh“, fügt „Callis“ Frau hinzu. „100 Kilo sind genau sein Wohlfühlgewicht, damit sind wir als Familie sehr glücklich.“

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Der starke Gewichtsverlust des Ex-Fußballfunktionärs habe seine Familie damals in Sorge versetzt. Calmund habe nicht mehr gesund gewirkt: „Er sah aus wie das Leiden Christi: blass, eingefallen, viel zu dünn. Das passte nicht zu ihm, er hatte auch kaum noch Energie.“

„Super drauf“: Rainer Calmunds Frau spricht über Folgen seiner Gewichtszunahme

Dank den Extra-Kilos sei der 74-Jährige endlich wieder der Alte. „Er ist super drauf und steckt uns alle an mit seinem Elan und seiner guten Laune. Ich bin sehr stolz auf ihn, wie er das alles gemeistert hat“, verrät Sylvia Calmund. „Erst der Magen-Bypass, dann das Abnehmen und die OP, bei der ihm rund zehn Kilo am Bauch weggeschnitten wurden.“

Nach seiner starken Gewichtsabnahme hat Reiner Calmund wieder zugenommen. © IMAGO/Panama Pictures; IMAGO/Eventpress (Fotomontage)

Ursprünglich seien die 100 Kilo auch das Wunschgewicht von Reiner Calmund und seinen Ärzten gewesen. „Das hat er jetzt erreicht. Vor allem hält er sein Gewicht schon einige Monate. Es geht mal zwei Kilo rauf und runter, aber die 100 will er beibehalten“, berichtet seine Frau stolz. Und: Der Ex-Manager von Bayer 04 Leverkusen mache regelmäßig Sport und ernähre sich gesund. „Sein ganzer Körper hat sich verändert. So wie er jetzt aussieht, gefällt mir mein Mann am besten“, lautet Sylvia Calmunds zufriedenes Fazit.

Eine große Veränderung hat auch Sarah Engels durchgemacht, denn die ehemalige DSDS-Zweitplatzierte trink seit drei Jahren keinen Alkohol mehr. Verwendete Quellen: Bild.de