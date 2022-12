Über 1.000 Euro: Pietro Lombardi und Laura gönnen sich Luxus-Kinderwagen

Von: Lukas Einkammerer

Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa erwarten nächstes Jahr einen Sohn. Für den Nachwuchs greifen sie tief in die Tasche. Der Kinderwagen alleine dürfte die beiden mehr als 1.000 Euro gekostet haben.

Köln – Vor Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) liegen ein paar aufregende Wochen. Denn der ehemalige DSDS-Sieger und seine Verlobte erwarten Anfang nächsten Jahres den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Bis die beiden das Brüderchen von Alessio (7) im Arm halten dürfen, muss aber noch einiges geregelt und wichtige Besorgungen gemacht werden.

„Mega happy“: Laura Maria Rypa zeigt stolz ihren Kinderwagen

Nach einem medizinischen Notfall, bei dem Laura Maria Rypa einige Tage im Krankenhaus verbringen musste, hat sich die Lage zum Glück wieder etwas beruhigt und die blonde Influencerin kann dem großen Tag freudig entgegenblicken. In ihrer Instagramstory hält sie ihre Fans stets auf dem neuesten Stand, zeigt stolz ihren Babybauch und teilt persönliche Einblicke in die Vorbereitungen, die sie und Pietro für den baldigen Familienzuwachs treffen.

Für den Kleinen nur das Beste: Pietro Lombardis Verlobte Laura Maria Rypa teilt bei Instagram Schwangerschafts-Updates und verkündet, dass der Luxus-Kinderwagen endlich angekommen ist.

Nach einer kurzen Instagram-Pause meldet sich Laura Maria Rypa bei ihren knapp 738.000 Followern mit einem aufregenden Update: Der Kinderwagen ist da. „Schaut mal bitte, was alles angekommen ist“, berichtet die werdende Mutter aufgeregt und lässt die Kamera auf einen riesigen Stapel Pakete in sämtlichen Größten schwenken, „Bin mega happy.“ Scheint ganz so, als hätten Pietro Lombardi und seine Liebste in den kommenden Tagen mit dem Aufbau des guten Stücks einiges zu tun.

Einkauf der Extraklasse: Pietro Lombardi und Laura gönnen sich einen Luxus-Kinderwagen

Wie es sich für die großen Stars gehört, kommt bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa selbstverständlich keine Billigware ins Haus und so hat sich das Podcast-Pärchen für einen Luxus-Kinderwagen der Marke CYBEX entschieden. Auf der Website des Herstellers können frisch gebackene Eltern die edle Säuglingskutsche frei zusammenstellen und müssen dabei tief in die Taschen greifen: Der Rahmen des Gefährts kostet um die 850 Euro und für den Aufsatz werden auch rund 400 Euro fällig. Was tut man eben nicht alles für die Sprösslinge?

Nach einer komplizierten On-off-Beziehung stehen Pietro und seine Herzensdame heute ganz offen zu ihrer Liebe und teilen die gemeinsamen Meilensteine mit ihren Fans. Das Liebesaus mit Sarah Engels (30) scheint aber noch nicht ganz abgeschlossen, denn Sarah Engels‘ Mutter erlaubte sich bei Instagram einen vermeintlichen Seitenhieb gegen Pietro Lombardi, als sie dort ihren Schwiegersohn Julian feierte. Verwendete Quellen: Instagram/lauramaria.rpa, vogue.com