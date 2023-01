„1000 Schutzengel“: Schlager-Duo Fantasy erlebt Unfall-Drama auf der Autobahn

Das Schlager-Duo Fantasy war auf dem Weg zu einem Termin, als sie auf der Autobahn verunfallten © Instagram/fantasy.official

Das Schlager-Duo Fantasy war auf dem Weg zu einem Termin, als sie auf der Autobahn verunfallten. So platzte beim Auto ein Reifen und der Wagen kam ins Schlingern.

Das Duo Fredi (52) und Hein (51) erlebte einen dramatischen Autounfall. Das Schlager-Duo kommt aus Nordrhein-Westfalen und besteht aus Martin Hein und Freddy März. Hein war ursprünglich Konstruktionsmechaniker und startete 1990 seine Musik-Kariere. Über die Produktionsfirma lernte er März kennen und die beiden beschlossen, sich als Band zusammenzutun. Ihren Durchbruch hatten die beiden als Vorband für Tourneen von Andrea Berg. Nun verunfallten die beiden auf dem Weg zu einem Termin.

Erst vor kurzem haben die beiden ihre 2023 geplante Tour aufgrund von Personalmangel absagen müssen. Doch andere Konzerte und weitere Auftritte finden trotzdem statt. So waren Fredi und Hein auf dem Weg zu einer Autogrammstunde, als es zu einem Unglück auf der Autobahn kam. In ihrem Mercedes fuhr das Duo auf der Autobahn in Richtung Reutlingen, als das rechte Vorderrad zerplatze.

Das Auto schlingerte heftig und es konnte aber zum Glück noch rechtzeitig gebremst werden. Von der Straße aus posteten die beiden auf Instagram: „Leider müssen wir Euch mitteilen, dass die Autogrammstunde in Reutlingen ausfällt. Uns ist auf der Autobahn ein Reifen geplatzt. Wir haben 1000 Schutzengel gehabt und uns ist nichts passiert. Esslingen findet aber wie angekündigt statt.“

So ging es nach dem Unfall weiter

Die Situation war brenzlig, doch es ging gut aus. Auf weiteren Instagram-Bildern dokumentierten die beiden, was nach dem Unfall passierte: Die Polizei kam und ihr Auto wurde vom Pannendienst abgeschleppt. Die Fans haben volles Verständnis für die ausgefallene Autogrammstunde, so kommentiert jemand: „Wichtig ist, dass euch beiden und anderen Teilnehmern nichts passiert ist.“ Und ein anderer Follower schreibt: „Hauptsache, es ist euch nichts passiert“. Das Fantasy-Duo hatte noch einmal Glück.