12.700 Euro gibt Fiona Erdmann für ihren kleinen Sohn Leo im Jahr aus

Fiona Erdmann lebt zusammen Ehemann Moe und ihren zwei Kindern in Dubai. © Instagram/fionaerdmann

Fiona Erdmann und ihr Mann ziehen ihre Kinder in Dubai groß. Doch die Kosten für Bildungsangebote sind sehr hoch, wie die Zweifach-Mama nun verriet.

Ex-GNTM-Kandidatin Fiona Erdmann (33) gibt viel Geld für ihren Sohn aus. Fiona lebt zusammen Ehemann Moe und zwei Kindern in Dubai. Sohn Leo ist mittlerweile zwei Jahre alt und die Familie schwebt im Glück. Denn vor wenigen Monaten erblickte Töchterchen Neyla die Welt. Zurzeit baut die Familie ein Haus und Fiona Erdmann lässt ihre Follower auf Social Media an dem Hausbau-Fortschritt und ihrem Alltag teilhaben. Es gibt aber auch Schattenseiten, denn nun sprach die Mutter über die hohen Kosten in Dubai.

Allein der Kindergartenplatz für Sohn Leo kostet Fiona Erdmann mehrere tausend Euro im Jahr. Auf Instagram erzählt sie weitere Details: „Ich habe für sein Summercamp genau 1.200 Euro monatlich bezahlt. Für das gesamte Jahr habe ich insgesamt 12.700 Euro bezahlt“. Doch bei diesen Kosten waren noch kein Essen mit inbegriffen, denn das musste extra gezahlt werden. Die Ex-GNTM-Teilnehmerin muss also ziemlich viel Geld aufbringen, um ihrem Sohn in Dubai etwas zu ermöglichen.

Sie macht sich Sorgen um die Schulkosten

Und auch über die Zukunft scheint sich Fiona Erdmann Sorgen zu machen. Denn noch ist Leo erst zwei Jahre alt, doch er wird immer älter und irgendwann ist es Zeit für die Schule. Auch dazu äußerte sich Fiona Ermann und meinte auf Instagram: „Nur, damit man weiß, was man hier für Kinder bezahlt. Und ich will gar nicht wissen, was man für die Schule bezahlt. Das ist ein ganz schön starkes Stück“