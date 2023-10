„Realitätsferne Politik“: Sophia Thomalla tritt nach 12 Jahren aus CDU aus

Von: Jonas Erbas

Teilen

Zwölf Jahre lang war Sophia Thomalla tatkräftige Unterstützerin der CDU, nun tritt sie aus. Auf Instagram erklärt sie die Hintergründe.

Potsdam – Aus ihrer politischen Gesinnung hat Sophia Thomalla (34) nie ein großes Geheimnis gemacht: Vor mehr als einem Jahrzehnt ist das Model in die CDU eingetreten, galt als Sympathisantin von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (69) und unterstützte bei der Bundestagswahl 2021 aktiv Unions-Kandidat Armin Laschet (62) bei dessen Bemühungen ums Kanzleramt. Doch ihre Tage bei den Christdemokraten sind nun gezählt.

Wegen „Realitätsverlust mancher Politiker“: Sophia Thomalla verlässt nach zwölf Jahren die CDU

Wie Sophia Thomalla am Donnerstagmorgen (12. Oktober) via Instagram mitteilte, wolle sie „nach zwölf Jahren aus der CDU“ austreten: „Den immer größer werdenden Realitätsverlust mancher Politiker möchte ich nicht weiter mittragen“, begründet die 34-Jährige ihre Entscheidung und nennt die entsprechenden Hintergründe: Dass die „selbsternannte irische Feministin“ Shelby Lynn (24), die im Frühjahr die Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60) ins Rollen gebracht hatte, jüngst auf Einladung der Unionsfraktion an einem frauenpolitischen Abend teilgenommen hatte, sorgt bei Thomalla für Unverständnis.

Till Lindemanns optische Transformation in 30 Jahren Rammstein Fotostrecke ansehen

„Diese Dame steht jetzt dank unserer Politiker auf einer offiziellen Bühne in unserem politischen Haus und kämpft für Frauen. Also auch für mich“, wettert Sophia Thomalla, die von 2011 bis 2015 selbst mit Till Lindemann liiert gewesen ist, weiter. Gerade weil die Ermittlungen gegen ihren Expartner unlängst eingestellt worden sind, hält die Schauspielerin die Entscheidung, Shelby Lynn zu einer derartigen Veranstaltung einzuladen und dort auftreten zu lassen, für unangebracht, spricht von „realitätsferner Politik“.

Mehr als ein Jahrzehnt lang war Sophia Thomalla Mitglied der CDU, unterstützte 2021 auch Armin Laschet bei dessen Wahlkampf. Doch Bilder wie diese sollen von nun an der Vergangenheit angehören … © Torsten Helmke/Sven Simon/Imago

Ihr Ärger gilt vor allem zwei CDU-Politikerinnen: „Dass Politiker wie Dorothee Bär und Julia Klöckner sich für einen schnellen und billigen Applaus aus der woken Berliner Bubble lieber mit Personen beschäftigen, die fernab jeglicher Relevant sind, statt mit den eigentlichen Sorgen der Bürger, ist halt leider genau einer der Gründe, warum die AfD einen so relevanten Aufschwung bekommt“, kritisiert die gebürtige Berlinerin, die dieser Tage jedoch auch allen Grund zur Freude hat: Für 2024 hat Rammstein gerade eine neue Tour mit etlichen Konzertterminen angekündigt. Verwendete Quellen: instagram.com/sophiathomalla, cducsu.de