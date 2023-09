13 Jahre nach Trennung von Lothar Matthäus: So sieht Lilianas Leben heute aus

Durch ihre Beziehung zu Lothar Matthäus ist Liliana bekannt geworden. 2010 ging die Ehe nach zwei Jahren in die Brüche. Mittlerweile führt die 35-Jährige ein ganz anderes Leben.

Mailand - Lothar Matthäus (62) machte nicht nur mit seiner Fußballkarriere von sich reden, sondern auch mit seiner Vorliebe für junge, brünette Frauen. Jüngst turtelte der Ex-Kicker auf dem Oktoberfest wieder mit seiner Verflossenen, von der er sich eigentlich scheiden lassen wollte. Auch Liliana Matthäus (35) war einst an der Seite des ehemaligen Sportlers und geriet damals mit gerade einmal 18 Jahren in die Schlagzeilen. Das Ehe-Aus liegt inzwischen 13 Jahre zurück. Mittlerweile hat sich das Model von ihrem Ex-Mann emanzipiert – auch wenn viele das immer noch nicht auf dem Schirm haben und ihren Namen weiterhin mit dem ehemaligen Sportler assoziieren.

Master in Mode und Management: Liliana Matthäus hat sich ein neues Leben aufgebaut

Die Öffentlichkeit hat das Model großteils hinter sich gelassen. Ein Jahr habe es gedauert, bis Liliana dem Interview zugestimmt hatte, berichtet der Reporter in einem RTL-Clip. Deutschland hat die 35-Jährige mittlerweile verlassen. Das Drehteam empfängt sie in ihrer neuen Heimat Italien. Außerdem hat sie auch einen Master in Mode und Management gemacht und arbeitet als Model. Die Kamera begleitet Liliana während der Mailänder Modewoche, wo die Influencerin, die unter dem Namen Kristina Nova über 667.000 Follower hat, zu den Modeshows eingeladen wird.

Neben ihren Jobs ist Liliana auch Mutter der einjährigen Virginia. Ihr Lebenspartner ist ein amerikanischer Geschäftsmann. Ihn hat sie auf Ibiza kennenglernt. „Zuerst waren wir Freunde, daraus ist Liebe geworden“, hatte sie gegenüber bunte.de ausgeplaudert. Zukunftspläne hat sie laut RTL auch: Sie will länger in Italien bleiben, als Schauspielerin arbeiten und ein zweites Baby.

Liliana: „Damals gab es noch kein MeToo-Movement“

Dass sie mit nur 18 Jahre durch die Beziehung zu dem 26 Jahre älterem Lothar Matthäus bekannt wurde, war für Liliana nicht immer leicht. Die Beziehung war ein gefundenes Fressen für die Boulevardpresse. In dem Interview spricht sie nun auch darüber, wie schwer es als Teenagerin mit osteuropäischen Wurzeln für sie war, in der Öffentlichkeit zu stehen.

Liliana wurde an der Seite von Lothas Matthäus bekannt. Was macht das Model heute? © IMAGO / Lindenthaler & IMAGO / Future Image

„Damals war eine andere Zeit, da gab es noch kein MeToo-Movement", sagt sie nun. „Teilweise wusste die Presse gar nicht, dass ich Deutsch rede, die meinten, ich wäre aus der Ukraine importiert worden." Dabei sei sie in Deutschland aufgewachsen und hätte zu dem Zeitpunkt gerade ihr Abitur gemacht. Beschweren möchte sie sich trotzdem nicht und betonte abschließend: „Ja, es war schwierig, aber ich habe den Weg gewählt."