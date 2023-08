Nur noch Wein-Schorle, ohne Fitnessstudio: So hat Danni Büchner 15 Kilo abgenommen

Wie hat sie das nur geschafft? Reality-TV-Star Danni Büchner hat die Pfunde purzeln lassen und beeindruckt mit ihrer schlanken Figur.

Hürth – Seit einiger Zeit präsentiert sich Daniela „Danni“ Büchner (45) deutlich erschlankt im Netz. Kein Wunder: Die Reality-TV-Darstellerin hat stolze 15 Kilo abgenommen. Was für eine Leistung! Doch wie hat es die „Goodbye Deutschland!“-Bekanntheit geschafft, ihr Gewicht derart purzeln zu lassen? In der Sat.1-Sendung „Volles Haus!“ fühlt Moderator Jochen Schropp (44) Danni auf den Zahn.

Danni Büchner verrät ihren Diät-Trick

„Irgendwann war es so, dass ich mich wieder stabilisiert hatte“, erzählt die Ex-Dschungelcamperin und nimmt damit Bezug auf den Tod ihres Mannes Jens Büchner im November 2018. „Und dann wollte ich was ändern und habe angefangen, auf kleine Sachen zu verzichten, aber immer ohne Druck.“ Danni stellt zufrieden fest: „Seit etwa einem Jahr habe ich mich selbst gefunden, wollte mich selbst verändern. Damit fühle ich mich wohler.“

Jochen Schropp forscht nach: „Wie hast du‘s denn geschafft?“ Laut der Ex-„Promi Big Brother“-Teilnehmerin gebe es „nicht so das Geheimnis“. Sie habe ihre allgemeine Ernährung umgestellt und esse nun deutlich gesünder. „Ich habe irgendwann komplett auf Schweinefleisch verzichtet, das esse ich nicht mehr. Nichts Süßes mehr. Wenn ich Alkohol trinke, nur noch Weinschorle mit mehr Wasser“, zählt Danni auf.

Danni Büchner: „Ich bin der größte Sportmuffel“

Und was macht die Mallorca-Auswanderin bei Heißhungerattacken? „Da habe ich echt darauf geguckt, dass ich irgendetwas esse, wo ich wusste, es macht nicht dick“, berichtet sie. Das Allerwichtigste sei aber gewesen, sich „keinen Druck“ zu machen. „So hat’s dann funktioniert“, resümiert Danni zufrieden.

Mit Sport kann man die Ex-„Sommerhaus der Stars“-Kandidatin aber weiter jagen. „Ich bin der größte Sportmuffel“, gesteht sie. „Ich habe ja Angst, dass mich irgendwann mal eine Sendung anfragt, wo ich Sport machen muss.“ Das Geld fürs Fitnessstudio spart sich die Fünffach-Mama also. Trotzdem versuche sie, mehr Bewegung in ihren Alltag zu integrieren: „Tatsächlich laufe ich viel mehr, ich habe ja einen Hund, ich habe die Kinder. Anstatt den Fahrstuhl nehme ich dann die Treppe.“ Bei einem anderen Auswanderer besteht dahingegen Grund zur Sorge: „Goodbye Deutschland“-Liebling Chris Töpperwien bangt derzeit um seinen Mops Rudi. Verwendete Quellen: „Volles Haus!“ in SAT.1: Live (Sendung vom 01.08.2023)