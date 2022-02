„17 Tage später fiel die Mauer“: Joey Kelly verrät Details von Kelly-Show, die nie jemand gesehen hat

Teilen

Joey Kelly ist nicht nur Musiker, sondern auch Extremsportler. In der MDR-Talkshow „Riverboat“ sprach der Sänger nun über sein neuestes Projekt - welches mit einem unbekannten Detail der Geschichte der Kelly-Family zusammenhängt.

Leipzig - Am 18. Februar konnten sich MDR-Zuschauer über eine neue Folge der Talkshow „Riverboat“ freuen. Die Gäste der TV-Produktion waren Ute Freudenberg, Anke Wendl, Maren Gilzer, Rüdiger Hoffmann, Ulrike Krumbiegel, Jens Weißflog, Natascha Ochsenknecht und Sohn Jimi Blue - sowie Joey Kelly (49, hier alle News auf der Themenseite). Der 49-Jährige plauderte in der Sendung Details der Kelly-Shows aus, wie tz.de berichtet.

Joseph „Joey“ Kelly Musiker, Extremsportler und Unternehmer Geboren 20. Dezember 1972 Ehepartnerin Tanja Niethen (verh. 2005) Kinder Luke Christopher Kelly, Lilian Ann Kelly, Leon Kelly

„Kelly Family“-Mitglied Joey Kelly ist nicht nur Musiker

Bei dem Namen „Kelly“ denkt man zwar automatisch an Musik - jedoch weniger an Extremsport. Sollte man aber: denn„Kelly Family“-Mitglied Joey Kelly ist ein echter Tausendsassa. Neben seiner großen Karriere als Musiker ist er seit vielen Jahren Extremsportler. Unter anderem absolvierte der Sänger acht „Ironman“-Wettkämpfe innerhalb von zwölf Monaten.

Zudem ist Joey Kelly begeisterter Läufer und absolvierte bereits mehrere Marathonläufe sowie den Rennradwettbewerb „Race Across America“, welches die Teilnehmer von der Westküste der USA bis zur Ostküste fahren lässt.

Joey Kelly in der MDR-Talkshow „Riverboat“ © MDR

Joey Kelly in MDR-Talkshow „Riverboat“

Beim „Riverboat“ war Joey Kelly am 18. Januar daher weniger, um über Musik - sondern mehr, um über Extremsport zu reden. Beziehungsweise über sein neues Buch „Das grüne Band“, in welchem der 49-Jährige einen 1400 langen Kolonnenweg abläuft - die deutsch-deutsche Grenze.

Lesen Sie auch „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ „Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila erzählte auf Instagram von einem schlimmen Erlebnis auf einer Kunstmesse: Weil sein Vater unvorsichtig war, wurde er bestohlen. „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage Harald Glööckler ist für seine extravaganten Looks berühmt. Im Dschungelcamp zeigte sich der Designer von seiner vergleichsweise natürlichen Seite. Jetzt präsentiert er sich so pompöös wie selten, inklusiver neuer Frisur und enger Corsage. Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage

Die Wanderung trat Joey Kelly jedoch nicht nur aufgrund von Neugier an, sondern auch aufgrund einer persönlichen Geschichte. Denn was wenige Fans über die Kelly Family wissen, ist, dass die Kult-Band in der Zeit rund um die deutsche Wiedervereinigung im Osten des Landes eigentlich bekannter war als im Westen.

„17 Tage später fiel die Mauer“ - Joey Kelly verrät Details von Kelly-Show, die nie jemand gesehen hat

„Ich habe einen sehr starken Bezug zum Osten. Im Westen waren wir auf der Straße, eigentlich Straßenköter, und im Osten hat man uns behandelt wie Stars“, erklärte Joey Kelly. Aus diesem Grund war die Familie auch ganze drei Mal offiziell in der DDR offiziell eingeladen.

Und dann verrät Joey Kelly ein Detail, von welchem wohl niemand wusste. Denn das letzte Mal als die Familie auf eine Einladung hin im Osten war, wurde abermals eine Sendung abgedreht - welche jedoch niemand je zu Gesicht bekam. Der Grund: „17 Tage später fiel die Mauer“. Doch auch in der Zeit nach der Wende blieben die Kellys ihrem Publikum im Osten der Republik treu: „Dann haben wir nach der Wende auch im Osten bis ‚94 in jedem Ort auf der Straße gespielt. Das war großartig, das war phänomenal.“

Gabriel Kelly rechnet mit seiner berühmten Familie ab - „Nicht auf Erfolgswagen Kelly Family aufspringen“

Nach dem immensen Erfolg seiner Verwandten, möchte sich nun auch Gabriel Kelly einen Namen in der Musik-Branche machen. Doch anstatt sich auf der Popularität seiner Familie auszuruhen, rechnet er in einem neuen Song mit Klischees ab.

Verwendete Quellen: mdr.de