Fast 20 Kilo: Schlagerstar Semino Rossi hat ordentlich abgenommen

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Semino Rossi feiert gerade nicht nur berufliche Erfolge, sondern auch private. Der Schlagerstar hat im letzten Jahr nämlich unglaubliche 20 Kilo abgenommen. Nun verrät er, wie ihm das gelungen ist.

Innsbruck - Mit 20 Kilo leichter auf Wolke sieben: Bei Semino Rossi läuft es gerade in allen Lebensbereichen richtig gut. Der Schlagerstar (hier alle News auf der Themenseite) konnte nicht nur sein Beziehungsrevival mit seiner Frau Gaby feiern, sondern auch ein beachtliches Minus auf der Waage. Wie er nun verrät, hat er im letzten Jahr stolze 20 Kilo abgenommen. Und weil er gleich in Plauderlaune war, erzählt er auch gleich wie er das geschafft hat. tz.de berichtet.

Semino Rossi argentinisch-italienischer Schlagersänger Geboren 29. Mai 1962 (Alter 59 Jahre), Rosario, Argentinien Eltern Esther Rossi Geschwister Daniele Semino

Trennung nach 28 Jahren: Schlagerstar Semino Rossi lebte im Wohnmobil

Die Liebesgeschichte von Semino Rossi und seiner Gabi könnte aus einem seiner Schlager-Hits stammen: 1985 kam er aus Argentinien nach Österreich. Bevor seine große Musikkarriere begann, war Semino Rossi Straßenmusiker. Er lernt die Südtirolerin Gabi kennen. Die beiden verliebten sich, heiraten 1991 und bekamen zwei Töchter.

Umso überraschender dann die Trennung 2020: Semino Rossi zog aus dem gemeinsamen Haus aus und wohnte in seinem Wohnmobil. Vor wenigen Tagen verkündete der Schlagersänger freudestrahlend, dass er und seine Frau wieder zusammen sind. Das Wohnmobil hat er mittlerweile verlassen und wohnt nun wieder mit Gabi zusammen.

Endlich wiedervereint: Für Schlagerstar Semino Rossi und seine Ehefrau Gabi, hier beim Dresdner Opernball in der Semperoper, kam es nach zwei getrennten Jahren nun zum Liebescomeback © Vistapress/Imago

Liebescomeback nach 2-jähriger Trennung: Semino Rossi überglücklich

„Gabi und ich sind wieder zusammen!“, verkündet Semino Rossi vor wenigen Tagen gegenüber der BILD. „Manchmal muss man eben loslassen, damit man sich aus dem geschaffenen Freiraum neu füreinander entscheiden kann“, so der Schlagersänger weiter. Eine Trennung als Chance für einen harmonischen Neuanfang? Für Semino Rossi und seine Gabi hat das wunderbar geklappt.

Doch Familie Rossi ist nicht nur wiedervereint, sondern auch seit kurzem um ein Mitglied reicher. Semino Rossi ist nämlich erneut Opa geworden. Seine Tochter Laura hat ein „entzückendes Mädchen zur Welt gebracht“, erzählt er auf seinem Instagram-Account. „Sein Bruder Leonhard und die ganze Familie freuen sich sehr über die kleine Schwester Sofia“.

Fast 20 Kilo: Schlagerstar Semino Rossi hat ordentlich abgenommen

Semino Rossi schwebt also gerade im privaten Glück. Doch neben all diesen tollen familiären News, kann der Schlagerstar auch über einen persönlichen Triumph berichten. Der 59-Jährige hat nämlich sage und schreibe 18 Kilo abgenommen. Bei 103 Kilo ist er gestartet, nun zeigt die Waage nur noch 85 Kilogramm an. Knapp ein Jahr habe er für das Minus auf der Waage gebraucht.

„Meine Anzüge trage ich jetzt zwei Nummern kleiner“, so Semino Rossi stolz gegenüber der Bild-Zeitung. Der Schlüssel für seinen Abnehmerfolg? Intervallfasten. „Viel Gemüse, wenig Kohlenhydrate und kein Rotwein mehr zum Abendessen“, sei sein Geheimrezept.

Kampf um Schlagerkrone zwischen Semino Rossi, Andreas Gabalier und Melissa Naschenweng

Gelingt Semino Rossi und auch ein beruflicher Gewinn? Der Schlagerstar ist für den „Amadeus Award“ nominiert. Der österreichische Musikpreis wird am 29. April verliehen. Doch Semino Rossi hat starke Konkurrenz: Auch Andreas Gabalier, Melissa Naschenweg, DJ Ötzi und Nik P. kämpfen in derselben Kategorie um den begehrten Preis.

Verwendete Quellen: Bild-Zeitung, Instagram/seminorossioffiziell