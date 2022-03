200 Millionen Mal geklickt: Rekord für Kerstin Ott – sie überholt Helene Fischers „Atemlos“

Schlagerstar Kerstin Ott auf Rekordkurs: Ihr Hit „Die immer lacht“ übertrumpft sogar Helene Fischers „Atemlos“-Ohwurm (Fotomontage) © Philipp von Ditfurth/Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Mit „Die immer lacht“ gelang Kerstin Ott praktisch über Nacht der Sprung nach ganz oben. Dort hat es sich die Schlagersängerin inzwischen bequem gemacht. Mit ihrem Hit übertrumpft die 40-Jährige sogar Branchenkollegin Helene Fischer.

Heide - Kaum ein Schlagerstar erlebte in den vergangenen Jahren einen derart rasanten Karriereschub wie Kerstin Ott (40). Mit „Die immer lacht“ landete die 40-Jährige 2016 einen durch und durch erfolgreichen Hit, platzierte seitdem jedes ihrer vier Studioalben mindestens unter den vier vorderen Plätzen der deutschen Charts uns ist auch in den Shows von Florian Silbereisen (40) und Co. ein gern gesehener Gast. Ihre Durchbruch-Single ist inzwischen auf Rekordkurs.

Kerstin Ott übertrumpft Helene Fischer – Schlager-Hit „Die immer lacht“ millionenfach geklickt

Nach 2016 war für Kerstin Ott schlagartig alles anders: „Die immer lacht“ bescherte der gebürtigen Berlinerin damals zu Beginn des Jahres einen spektakulären Charterfolg. Sieben Wochen hielt sich die Nummer auf Platz zwei der deutschen Singlecharts und konnte auch in Österreich und der Schweiz gute Verkaufszahlen verbuchen.

Mit „Die immer lacht“ stürmte Kerstin Ott wie aus dem Nichts in die deutsche Musiklandschaft – dort zählt ihr Hit zu einem der erfolgreichsten Songs der letzten Jahre © Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Das YouTube-Video zu dem emotionalen Song ist inzwischen ein echter Klick-Hit geworden, sammelte seit Veröffentlichung über 200 Millionen Aufrufe – und damit mehr als etwa Helene Fischers (37) „Atemlos durch die Nacht“ (91 Millionen) oder Matthias Reims (64) „Verdammt, ich lieb dich“ (25 Millionen). Das schindet mächtig Eindruck.

Kerstin Ott „überwältigt“ von 200 Millioenen Aufrufen – „Das ist wirklich der Wahnsinn“

Gegenüber Schlagerplanet Radio zeigte sich Kerstin Ott begeistert von diesem Erfolg: „Ich bin überwältigt von dieser Zahl, und freue mich wahnsinnig darüber, so viele Menschen mit dem Song zu erfreuen! Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich bedanke mich bei allen die es ermöglicht haben und natürlich bei denen die es hören.“

Obwohl Kerstin Ott in Sachen Klickzahlen Helene Fischer diesmal übertrumpft hat, dürfte die Schlagerqueen ihrer Kollegin den Erfolg durchaus gönnen. Die 37-Jährige spielte nach einer längeren Babypause am Wochenende erstmal wieder ein Live-Konzert – und teilte dort wortgewaltig und emotional gegen Aggressor Putin und dessen Ukraine-Krieg aus. Verwendete Quellen: schlagerplanetradio.com/rekord-fuer-kerstin-ott