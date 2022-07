„2045 bin ich immer noch da“: Danni Büchners Sohn Volkan weigert sich, aus Hotel Mama ausziehen

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Volkan Karabas denkt gar nicht daran, bei Mama Danni Büchner auszuziehen © RTL+

Volkan Karabas ist 20 Jahre alt. Gemeinsam mit seinen vier Geschwistern wohnt er noch bei Mutter Danni Büchner. Aus dem Hotel Mama auszuziehen, kommt für den „Goodbye Deutschland“-Auswanderer überhaupt nicht infrage.

Mallorca - Warum nicht bleiben, wo es am schönsten ist? Das denkt sich wohl Volkan Karabas (20), denn der älteste Sohn von Danni Büchner (44) sieht überhaupt nicht ein, bei seiner berühmten Mutter (die Büchners: Alle Infos zur „Goodbye Deutschland“-Familie um Danni Büchner und Tochter Joelina Karabas) auszuziehen. Ganz im Gegenteil - er droht, noch sehr lange im Hotel Mama zu bleiben.

Danni Büchner verzweifelt: Volkan will einfach nicht ausziehen

In ihrem Podcast „Living la vida locker“ dreht sich diese Woche alles um Danni Büchners ältesten Sohn. Der Titel der Folge „Volkan packt aus“, verspricht nicht zu viel, denn Volkan packt aus, bzw. weigert sich, einzupacken. „Vielleicht willst du ja irgendwann mal ausziehen?“, fragt Danni Büchner direkt - doch mit der Reaktion ihres Sohnes hat wohl auch die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin kaum gerechnet.

„Also mir geht‘s hier so super, da braucht man nicht ausziehen“, erklärt dieser nonchalant. Auf den Luxus, in Mamas Villa auf Mallorca zu leben, wo er sich um nichts zu kümmern braucht, möchte Volkan schließlich nicht verzichten. Doch Danni Büchner lässt nicht locker und will bohrt weiter: „Was hast du denn für ein Ziel? Wann willst du denn mal ausziehen?“

Danni Büchners Sohn Volkan weigert sich, das Hotel Mama zu verlassen

Volkan scheint seine Ziele genau zu kennen - er möchte so lange wie nur möglich bei seiner Mutter wohnen bleiben. „Also ich glaube“, so der 20-Jährige, „2045 bin ich immer noch da!“ - „Neiiiiiiiiin“, entfährt es Danni da verzweifelt. Es scheint, als wäre das letzte Wort in dieser Sache noch lange nicht gesprochen.

Danni Büchners Sohn schmollt, weil er nur zwei Geschenke zum Geburtstag bekommt Fotostrecke ansehen

Ob die fünffache Mutter nun endlich durchgreift? Nachdem Volkan ein Jahr lang arbeitslos gewesen war und sich aushalten ließ, besorgte Danni Büchner ihrem ältesten Sohn einen Job - nun muss Volkan gemeinsam mit seiner großen Schwester Joelina kellnern gehen. Verwendete Quellen: Podimo: „Living la vida locker“ (Folge „Volkan packt aus“)