Auf dem Oktoberfest: Jasmin Herren verteidigt Liebe zu 21 Jahre jüngerem Freund

Von: Diane Kofer

Jasmin Herren ist nach dem Tod ihres Mannes Willi erstmals wieder in einer Beziehung. Die Liebe zu dem 21 Jahre jüngeren Philipp Bender muss sie aber vehement verteidigen.

München – Jasmin Herren (44) hat eine schwere Zeit hinter sich: Im April 2021 verstarb ihr Mann Willi Herren mit gerade einmal 45 Jahren. Knapp zwei Jahre später ist die Schlagersängerin bereit für eine neue Liebe und hat ihren Freund Philipp Bender (23) öffentlich präsentiert. Den Altersunterschied von 21 Jahren muss sie oft rechtfertigen – auch auf dem Oktoberfest.

„Kann darüber nur lachen“: Jasmin Herren verteidigt Altersunterschied zu neuem Freund

Die Musikerin hat das Münchner Oktoberfest für einen besonderen Auftritt genutzt. Jasmin Herren tauschte Küsse aus und turtelte ungeniert mit dem neuen Mann an ihrer Seite: Philipp Bender. Ihr Schlagerkollege ist 21 Jahre jünger als die ehemalige „Temptation Island V.I.P.“-Teilnehmerin – doch das stört das Paar überhaupt nicht. Böse Kommentare gibt es aufgrund des Altersunterschieds aber immer wieder. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA verteidigte Jasmin Herren ihre Liebe jetzt.

IPPEN.MEDIA hat die Turteltauben beim Almauftrieb im Käferzelt auf der Wiesn getroffen. Auf die Kritik angesprochen stellte Jasmin Herren klar: „Ich kann darüber nur lachen, wenn Leute sowas überhaupt noch kritisieren. Tut mir leid, aber die haben den Knall nicht gehört. Wir leben im Jahr 2023 und mittlerweile sollte die Menschheit gegenüber anderen Paaren oder Menschen, Hautfarben, anderen Geschlechtern usw. tolerant sein.“ Für die TV-Bekanntheit ist eines klar: Wer nicht tolerant ist, habe in ihrem Leben absolut nichts verloren.

Nach Trauerphase: Jasmin Herren datete schon länger wieder Die Musikerin hat lange gebraucht, um den Tod ihres Mannes Willi Herren zu verarbeiten. Im Frühjahr 2023 betonte sie aber, dass sie sich nach Zweisamkeit sehnt. „Ich denke, es ist jetzt der richtige Augenblick, um sich auch wieder frei fühlen zu dürfen, was lange genug gedauert hat“, betonte sie damals. Quelle: RTL

„Keine PR-Sache“: Jasmin Herren und Philipp Bender daten sich nicht für Karriere-Push

Philipp ist immer wieder überrascht, dass die Leute überhaupt so großes Interesse an seiner Liebe zu Jasmin zeigen. „Haben die nichts anderes zu tun?“, fragte er sich. Für ihn sei wichtig, dass er auch in Zukunft ganz er selbst bleibt. Er möchte mit seiner Musik weitermachen und auf eigenen Beinen stehen. Dass die beiden gemeinsam Musik machen und Schlagzeilen die Karriere pushen könnten, sei ein ungeplanter Nebeneffekt.

Jasmin Herren und ihr 21 Jahre jüngerer Freund kämpfen ständig gegen Kritiker ihrer Beziehung. Die Sängerin verteidigte ihre Liebe jetzt auf dem Oktoberfest. © Imago/ Gartner (Fotomontage)

Jasmin Herren betonte: „Jeder macht sein eigenes Ding, und das soll auch so bleiben. Das ist keine PR-Sache für den nächsten Titel, sondern wir haben eine Beziehung.“ Schon bald werden die Witwe von Willi Herren und ihr 21 Jahre jüngerer Freund auch zusammen im Trash-TV zu sehen sein. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview