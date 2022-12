21 Jahre nach Veröffentlichung: Andrea Berg bekommt Gold für „Du hast mich tausendmal belogen“

Was lange währt, wird endlich gut: Nach 21 Jahren hat ein Song von Andrea Berg Gold-Status erreicht. Der besagte Schlager galt schon lange als meistverkaufte Schlager-Single.

Über zwei Jahrzehnte ist es her, dass Andrea Berg (56) ihren Song „Du hast mich tausendmal belogen“ veröffentlichte. Bei dem Schlager handelte es sich um eine Single-Auskopplung des sechsten Studio-Albums der Sängerin. Es erschien im Jahr 2001 und trägt den Titel „Wo liegt das Paradies“. Nun hat das Lied quasi 21 Jahre zu spät den Gold-Status als Single erreicht. Das berichtete die Plattform schlagerprofis.de.

Entstanden war das Album in Zusammenarbeit mit Andrea Bergs damaligem Stammproduzenten Eugen Römer († 77). „Du hast mich tausendmal belogen“ stammt aber nicht allein aus seiner Feder. Auch die Schlagertexterin Irma Holder († 93) und Andrea Berg selbst haben an dem erfolgreichen Lied geschrieben. Obwohl es sich schnell zu einem absoluten Radio-Hit entwickelte, konnte das Lied als Maxi-CD im Handel damals nicht gekauft worden. In den deutschen Radiocharts aber landete es schon im April des Veröffentlichungsjahres auf Platz 1.

Der Song stürzte einst Michelles „Wer Liebe lebt“ vom Thron

Im Bereich „Deutscher Schlager“ verdrängte Andrea Bergs Hit im Frühjahr 2001 Michelles „Wer Liebe lebt“ von Platz 1 der Charts und entthronte so den damaligen Beitrag zum Eurovision Song Contest. Bei dem Lied handelt es sich übrigens um eines der am meisten gecoverten Titel von Andrea Berg. In der Fassung der belgischen Schlagersängerin Laura Lynn (46) schaffte der Song es in Belgien sogar auf Platz 24 der Landescharts. Von Entertainer und Sänger Giovanni Zarrella (44) gibt es eine italienische Version mit dem klangvollen Titel „Tu mi hai mentito mille volte“.