„22 Kilo zugenommen“: Fernanda Brandao zeigt ihren riesigen Babybauch

Von: Alica Plate

Fernanda Brandao enthüllt auf Instagram, wie viele Kilos sie seit der Schwangerschaft zugenommen hat © Screenshot/Instagram/fernanda_brandao

Fernanda Brandao könnte derzeit nicht glücklicher sein. Die ehemalige DSDS-Jurorin erwartet in Kürze ihr erstes Kind. Auf Instagram stellte sie nun ihre XXL-Babykugel zur Show.

In Kürze ist es so weit: Fernanda Brandao (38) wird zum ersten Mal Mutter! Die Vorfreude darauf ist riesig, das lässt sie auch auf ihrem Instagramprofil immer wieder durchblitzen. Dabei stellte sie kürzlich ihren kugelrunden Babybauch zur Show und enthüllte, wie viele Kilos sie bis jetzt in der Schwangerschaft zugenommen hat.

Fernanda Brandao wird in Kürze zum ersten Mal Mutter

Fernanda Brandao ist bereits im neunten Monat, lange wird es nicht mehr dauern, bis ihr kleiner Schatz das Licht der Welt erblicken wird. Ein ganz besonderer Moment - besonders, weil sie ihr Mädchen in der Wildnis in Lappland zur Welt bringen wird. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Roman Weber (36) lebt sie mittlerweile abgeschieden und glücklich in einer Blockhütte in Nord-Lappland (Schweden).

Während sie dem TV-Business den Rücken kehrte, gibt sie ihren Fans auf Instagram weiterhin einen Einblick in ihr Leben. Dabei wird klar: Die hübsche Brünette könnte derzeit nicht glücklicher sein. Stolz präsentiert sie regelmäßig ihre dicke Babykugel und spricht offen über ihre Schwangerschaft.

Fernanda Brandao zeigt ihre große Babykugel

„So sehe ich aus, am Ende der Schwangerschaft. 22 Kilo zugenommen und das verrückteste ist, ich habe bis zum Ende des siebten Monats 12 Kilo zugenommen. Ich bin gespannt, auf ihr Gewicht und wie sich mein Körper anfühlen wird nach der Schwangerschaft“, meldet sie sich am 27. März zu Wort. Dabei streichelt sie liebevoll ihre Kugel und strahlt in die Kamera.

Kaum zu glauben, dass sich in der XXL-Kugel tatsächlich nur ein Kind befindet - das scheint auch Fernanda so zu sehen. „Ich finde meine Murmel ganz schön groß, manchmal frage ich mich, ob da nicht doch Zwillinge drin sind“, scherzt sie.

Fernanda Brandao erwartet ihr Baby in der Kälte von Lappland

Vor der Geburt in der Kälte Lapplands scheint die ehemalige DSDS-Jurorin keinerlei Angst zu haben und das, obwohl das nächste Krankenhaus ganze 2,5 Stunden entfernt ist. Doch Fernanda ist tiefenentspannt, immerhin hat ihr eine Hebamme gezeigt, wie man im Auto ein Kind zur Welt bringen kann. Ob sie auf diese Kenntnisse zurückgreifen muss? Wir sind gespannt! Verwendete Quellen: Instagram/fernanda_brandao