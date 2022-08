22 Kilo zugenommen: Schwangere Jenny Frankhauser zeigt XXL-Babybauch

Reality-TV-Star Jenny Frankhauser steht kurz davor, zum ersten Mal Mutter zu werden. (Fotomontage) © Instagram/Jenny Frankhauser

Reality-TV-Star Jenny Frankhauser steht kurz davor, zum ersten Mal Mutter zu werden. Auf Instagram teilt sie nun ein Foto ihres gigantischen Babybauchs.

Jenny Frankhauser (30) ist hochschwanger und freut sich auf die Geburt ihres Babys. Zusammen mit ihrem Freund Steffen König erwartet die Influencerin einen kleinen Jungen, der Damian heißen wird. Auf Instagram hält die Reality-TV-Darstellerin ihre Follower fleißig über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden und teilt immer wieder private Schnappschüsse. Nun begeistert Jenny die Fans mit einer lustigen Gegenüberstellung: In ihrem neuesten Post zeigt sie zwei Fotos, die ihren Körper vor und während der Schwangerschaft zeigen.

Auf dem ersten Bild präsentiert Jenny stolz ihren flachen Bauch und ihre schlanke Figur, während sie fröhlich in die Kamera grinst. Das andere Foto wird fast komplett von ihrer XXL-Babykugel dominiert, die sofort ins Auge sticht. In gewohnt witziger Manier erlaubt sich die Blondine einen kleinen Scherz und bläst ihre Wangen auf. Damit will sie verdeutlichen, wie viel mehr sie aufgrund der Schwangerschaft auf die Waage bringt. Das Vorher-Nachher-Bild kommentierte sie mit folgenden Worten: „26 Monate, ein Steffen und plus 22 Kilogramm später.“

Jenny Frankhauser bekommt viel Lob von den Fans

Jennys selbstironischer Post kam super bei den Fans an. Besonders die Tatsache, dass die Ex-Dschungelkönigin über sich selbst lachen kann, gefällt ihren Followern. „Du bist genial“, lobte sie eine Userin. „Du wirkst so authentisch. Bleib bitte, wie du bist und verstelle dich für nichts und niemanden. Ich glaube, mit dir kann man Pferde stehlen.“

Andere munterten Jenny auf und empfahlen ihr, sich keine Sorge um ihr Gewicht zu machen. „Die schönsten 22 Kilo, die man haben kann“, kommentierte ein Fan. Ein weiterer meinte: „Dafür trägst du das wertvollste unter deinem Herzen. Nach der Geburt purzeln die Pfunde wieder von alleine.“

Mittlerweile befindet sich die Halbschwester von Daniela Katzenberger (35) bereits in der 34. Schwangerschaftswoche und kann die Geburt kaum abwarten. Mit dem Hashtag „Wir freuen uns auf dich“ macht sie deutlich, wie sehr sich die werdenden Eltern danach sehnen, ihren kleinen Prinzen auf der Welt zu begrüßen.