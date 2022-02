Prinz Harry „möchte zurückkommen“: Er vermisst seine Heimat England

Von: Larissa Glunz

Vor rund zwei Jahren hat Prinz Harry England den Rücken gekehrt und sich in Kalifornien niedergelassen. Sehnsucht nach seiner Heimat hat er jedoch noch immer.

London – Wenn Prinz Harry (37) Lust auf einen kleinen Plausch mit Bruder William (39) oder eine Tasse Tee mit Queen Elizabeth II. (95) hat, kann er nicht einfach ins Auto steigen und nur kurz vorbeischauen. Wie 24royal.de* berichtet, müsste der ehemalige Senior Royal dafür einen mehrstündigen Flug auf sich nehmen, denn er lebt nebst Gattin Meghan (40) im sonnigen Montecito, das tausende Kilometer von London entfernt liegt.

Seit seinem Umzug in die USA hat sich Prinz Harry nur sehr selten in seiner Heimat blicken lassen, seine Familie blieb bislang immer in Montecito. Herzogin Meghan und die beiden gemeinsamen Kinder Archie (2) und Lilibet Diana (8 Monate) sind noch nicht in den Flieger Richtung Europa gestiegen – und das hat Harry zufolge einen ganz bestimmten Grund. Vor wenigen Wochen wurde publik, dass Prinz Harry vor Gericht Polizeischutz für seine Besuche in Großbritannien fordern möchte. Da er seine royalen Pflichten niedergelegt hat, steht ihm dieser nicht mehr zu, die Kosten dafür möchte er offenbar selbst tragen.

Eine vorläufige Anhörung zu Harrys Klage, die die Sussex-Fans in Aufruhr versetzte, fand vor Kurzem vor dem Londoner High Court statt. Der jüngste Sohn von Prinz Charles (73) ließ sich von seiner Anwältin Shaheed Fatima vertreten. Vor Gericht machte Shaheed deutlich, dass sich Harry aufgrund des fehlenden Polizeischutzes in England „nicht sicher“ fühle, er aber seine Heimat besuchen möchte. „Selbstverständlich möchte er zurückkommen, um Familie und Freunde zu sehen und weiterhin die Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen, die ihm so am Herzen liegen. […] Dies [England] ist und wird immer in erster Linie sein Zuhause sein“, verkündete die Anwältin des Herzogs.

Prinz Harry „möchte zurückkommen“: Folgt er den Einladungen der Königsfamilie?

Die Sicherheitsbedenken des Prinzen und die Sorge um seine Familie könnten einem Wiedersehen mit der Royal Family in die Quere kommen. Das Herzogspaar Sussex hat in diesem Jahr mehrere Einladungen erhalten. Ende März wird in der Westminster Abbey eine Gedenkfeier für Prinz Philip (99, † 2021) abgehalten, im Juni folgt der wohl wichtigste Termin 2022. Queen Elizabeth II. feiert ihr 70. Thronjubiläum. Ob Meghan und Harry an dem mehrtägigen Spektakel in London teilnehmen werden, ist noch unklar.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA