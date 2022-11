27 Konzerte: Heute startet die Weihnachtstournee der Kelly Family

In Krefeld startet „Die Weihnachtparty des Jahres – The Kelly Family - die Mega Christmas Show“ © IMAGO / Eibner

Heute ist es endlich so weit! Die Kelly Family startet ihre große Weihnachtstournee. Mit insgesamt 27 Konzerten tourt sie durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Krefeld - Darauf haben sich die Fans schon lange gefreut! Ab heute darf nämlich schon einmal Weihnachten gemeinsam mit Deutschlands berühmtester Musikerfamilie gefeiert werden, denn in Krefeld startet „Die Weihnachtparty des Jahres – The Kelly Family - die Mega Christmas Show“.

Enden wird diese dann am 29. Dezember in Frankfurt am Main. Mit dabei sind Kathy (59), Paul (58), Patricia (52), Jimmy (51), John (55) und Joey (49), die auf der Tournee nicht nur Weihnachtshits spielen wollen, sondern ebenfalls einige ihrer bekanntesten Hits performen werden. Auch eine musikalische Überraschung hat die Großfamilie mit im Gepäck.

Nächste Woche wird nämlich, passend zu der Konzertreihe, die Weihnachts-EP „One More Happy Christmas“ mit zwei neuen Hits erscheinen. Damit ist jedoch noch nicht genug, denn ein Weihnachtsalbum soll ebenfalls folgen. Insgesamt wird die Familie 27 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereisen, um mit ihren Fans gemeinsam die Weihnachtsstimmung zu verbreiten. „Ich empfinde die Ortswechsel bei der Tour nicht als Stress. Reisen gefällt mir und die Route ist gut getaktet, mit machbaren Distanzen“, erzählt Joe Kelly der dpa vorab.



Die Kelly Family startet heute ihre Weihnachtstour mit 27 Konzerten

Auch der Rest der Familie ist das Tour-Leben mehr als gewöhnt: „Für uns fühlt sich das normal an. Das ist nicht anders als damals in den 90er Jahren, als wir auch tourten. Das ist das Geschäft eines Musikers, dass er nahezu an jedem Abend in einer anderen Stadt spielt.“ Außerdem haben alle auch schon Erfahrungen mit außergewöhnlichen Schlaforten gesammelt. Sie haben schließlich eine Zeit lang auf einem Doppeldeckerbus oder einem Hausboot und sogar mal auf Schloss Gymnich gewohnt. So schnell kann die Familie also nichts aus der Ruhe bringen!