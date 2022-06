30 Jahre Gefängnis: R. Kellys Urteil wurde gefällt

Auch Kitty Jones, die von 2011 bis 2013 mit dem Sänger zusammen war, warf R. Kelly Missbrauch vor © Richard Drew/dpa & Antonio Perez/dpa

Jahrzehntelang galt R. Kelly als legendärer R’n’B-Sänger. Jetzt wurde er wegen Missbrauch und Kinderpornografie zu 30 Jahren Haft verurteilt.

New York City – Es war ein tiefer Fall für R. Kelly (55) seit die ersten Gerüchte über seine Verbrechen in Umlauf kamen. Einst galt der „I Believe I Can Fly“-Interpret als Legende der R’n’B-Musik, zahlreiche junge Musiker sahen zu ihm und seiner beispiellosen Karriere auf. Doch seit einer Weile ist klar: R. Kelly ist nicht der Saubermann, der er vorgab zu sein. Eine Vielzahl junger Frauen meldeten sich in vergangenen Monaten und Jahren und gingen mit ihren Horrorgeschichten über den Musiker an die Öffentlichkeit.

Es geht um sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung Minderjähriger und die Herstellung von Kinderpornografie. Bereits im September vergangenen Jahres wurde Kelly in neun Anklagepunkten für schuldig befunden. Jetzt stand nur noch die Verkündung des Strafmaßes aus. Am gestrigen Mittwoch (29. Juni) war es dann so weit und R. Kelly wurde mitgeteilt, dass er die nächsten 30 Jahre hinter Gittern verbringen wird. R. Kelly selbst wollte vor Gericht nicht aussagen.

29. Juni 2022: Der Sänger R. Kelly wird zu 30 Jahren Haft verurteilt © Imago

R. Kelly missbrauchte über Jahre hinweg zahlreiche junge Mädchen und isolierte sie von ihren Familien

Wie unter anderem die britische Zeitung „The Sun“ berichtet, sieht es das amerikanische Gericht als erwiesen an, dass R. Kelly mithilfe zahlreicher Helfer und Manager über Jahre hinweg junge Mädchen für sich begeisterte, diese dann von ihren Familien isolierte und fortan sexuell missbrauchte. Ob die Opfer des Musikers mit dem Strafmaß von 30 Jahren zufrieden sind, dürfte angezweifelt werden.

Zuvor hatten einige Frauen, die Kelly Missbrauch vorwerfen, erklärt, dass nur eine lebenslange Haftstrafe für sie akzeptabel wäre. Eine Zeugin nannte beim Prozess Details: „Er wollte von mir, dass ich einen Pferdeschwanz trage und mich wie eine Pfadfinderin verkleide“. Sie sei damals 16 Jahre alt gewesen.

In dieser Gerichtsskizze spricht Kitti Jones (r) während der Anhörung zu R. Kellys Strafmaß vor dem Bundesgericht © Elizabeth Williams/dpa

R. Kelly war spätestens nach der Veröffentlichung der Dokumentation „Surviving R. Kelly“ in Ungnade gefallen. Im Film kommen zahlreiche Opfer und Weggefährten des Sängers zu Wort, außerdem wird die Beziehung zur verstorbenen Sängerin Aaliyah († 22) näher beleuchtet. Kelly hatte Aaliyah ohne das Einverständnis ihrer Eltern geheiratet, als diese noch minderjährig war.