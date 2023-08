30 Jahre „Jurassic Park“: So sehen die Darsteller heute aus

Vor 30 Jahren gelang Regisseur Steven Spielberg mit „Jurassic Park“ ein Kino-Hit. Auch der Cast um Sam Neill und Laura Dern glänzte in dem Dino-Spektakel. Doch was machen die Darsteller heute?

Los Angeles – Der Mega-Blockbuster „Jurassic Park“ war 1993 ein riesiger Erfolg, spielte weltweit über 1,1 Milliarden US-Dollar ein. Doch was ist aus den Darstellerinnen und Darstellern von damals geworden? Was machen sie heute und wie sehen sie mittlerweile aus?

Sam Neill

Sam Neill (75) verkörperte in „Jurassic Park“ die Hauptrolle des Paläontologen Dr. Alan Grant. Diese füllte er auch in den Fortsetzungen „Jurassic Park III“ (2001) und „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ (2022) aus. Abseits der Dino-Saga ist er aus Filmen wie „Das Piano“ (1993), „Thor: Love and Thunder“ (2022) oder der Serie „Peaky Blinders“ (2013/2014) bekannt.

Sam Neill spielte in „Jurassic Park“ den Paläontologen Dr. Alan Grant. In seiner späteren Karriere war er noch in vielen weiteren Filmen wie „Das Piano“ oder „Thor: Love and Thunder“ zu sehen. © IMAGO / Everett Collection & IMAGO / Future Image

In seiner Autobiografie „Did I Ever Tell You This?“ (deutsch: „Hab ich Dir das je erzählt?“) erklärte Neill, dass er seit März 2022 eine Chemotherapie bewältigt, nachdem bei ihm Blutkrebs diagnostiziert wurde.

Laura Dern

Laura Dern (56) war bereits vor „Jurassic Park“ eine angesehene Hollywood-Schauspielerin: Sie war unter anderem im Thriller-Klassiker „Blue Velvet“ (1986) von David Lynch (77) zu sehen und konnte für das Drama „Die Lust der schönen Rose“ 1992 sogar eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin vorweisen.

In „Jurassic Park“ verkörperte Laura Dern die Figur Dr. Ellie Sattler. Sie ist nach wie vor in Hollywood tätig und gewann 2020 einen Oscar als beste Nebendarstellerin in „Marriage Story“. © IMAGO / Everett Collection & IMAGO / ABACAPRESS

An den großen Erfolg von „Jurassic Park“, wo sie die Rolle der Dr. Ellie Sattler übernahm, konnte sie zunächst nicht anknüpfen. Für „Big Little Lies“ (2017) erhielt sie dann jedoch einen Emmy und einen Golden Globe und konnte sich 2020 mit einem Oscar als beste Nebendarstellerin in „Marriage Story“ krönen.

Jeff Goldblum

Kult-Schauspieler Jeff Goldblum (70) gelang 1986 der Durchbruch mit dem Horror-Klassiker „Die Fliege“ von David Cronenberg (80). In der Folge sollte „Jurassic Park“ (als Dr. Ian Malcolm) nicht der einzige Blockbuster bleiben, in dem er mitwirkte: Auch in „Independence Day“ (1996) trat der Mann mit dem losen Mundwerk auf und kämpfte an der Seite von Will Smith (54) gegen Aliens. Auch Goldblum kehrte mit „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ 2022 in das Franchise zurück.

In „Jurassic Park“ schlüpfte Jeff Goldblum in die Rolle des Dr. Ian Malcolm. Bis heute wirkt der Schauspieler in zahlreichen Hollywood-Filmen mit. © IMAGO / Everett Collection & IMAGO / ABACAPRESS

Goldblum ist aber auch ein begnadeter Jazzpianist: Seine Band The Mildred Snitzer Orchestra erreichte direkt mit dem Debütalbum 2018 unter dem Titel „The Capitol Studios Sessions“ Platz eins der US-Jazzcharts.

Goldblum ist aber auch ein begnadeter Jazzpianist: Seine Band The Mildred Snitzer Orchestra erreichte direkt mit dem Debütalbum 2018 unter dem Titel „The Capitol Studios Sessions" Platz eins der US-Jazzcharts.