„40 Minuten von Oma entfernt“: Schwangere Jenny Frankhauser hat sich Eigenheim zugelegt

Schwangere Jenny Frankhauser kauft sich ein Eigenheim, welches nur „40 Minuten von Oma entfernt“ ist © Instagram.com/jenny_frankhauser

Jenny Frankhauser teilt auf Instagram aufregende Neuigkeiten: Die Reality-TV-Teilnehmerin und ihr Partner sind nun Hausbesitzer. Zusammen mit ihrem Partner Steffen König hat sich die Schwangere ein Haus gekauft.

Mallorca – Derzeit könnte es kaum besser für Jenny Frankhauser (29) laufen: Zusammen mit ihrem Freund Steffen König erwartet die Influencerin ihr erstes Baby, das ein absolutes Wunschkind ist. Nun hat das Paar den nächsten Schritt gewagt und sich ein Haus gekauft. Dieses ist nur „40 Minuten von der Oma“ entfernt, freut sich Jenny in ihrer Instagram-Story.

Auch von ihrer jetzigen Wohnung aus ist das neue Zuhause in knapp 25 Minuten Autofahrt erreichbar. Einziges Manko: Die Bude war „nicht günstig“, gesteht Jenny ihren Followern ganz offen. Dafür sei sie aber „wunderschön“. Und was ist schließlich wichtiger, als ein gemütliches Zuhause zu haben, in dem man sich so richtig wohl und aufgehoben fühlt?

Die Entscheidung zum Hauskauf begründet die Ex-Dschungelkönigin folgendermaßen: „Wir brauchen mehr Platz. Und ich will auch ein eigenes Zimmer fürs Baby.“ Als dreiköpfige Familie werden Jenny und Steffen natürlich mehr Raum benötigen, als sie es derzeit tun. Bis zuletzt sei sich die Reality-TV-Teilnehmerin nicht sicher gewesen, ob ihr Traum vom Eigenheim Realität werden würde. „Ich konnte mich jetzt erst freuen, nachdem wir wirklich unterschrieben haben. Aus der Vergangenheit habe ich gelernt, dass man sich nie zu früh freuen sollte“, offenbart sie den Fans.

Jenny Frankhauser will komplettes Haus renovieren

Bis das Paar wirklich umzieht, wird es aber wohl noch ein paar Monate dauern. Denn die derzeitige Einrichtung mitsamt den Böden gefällt Jenny nicht sonderlich. Die blonde Schönheit will das neue Zuhause mit Beige- und Goldtönen dekorieren, damit sie ein freundliches Ambiente in den eigenen vier Wänden genießen kann. „Ich hoffe, dass wir an meinem Geburtstag, am 25. August, fertig sind“, erklärt sie.

Den Meilenstein feierte die Schwester von Daniela Katzenberger (35) auch mit einem romantischen Instagram-Post. „Heute haben wir es getan! Wir sind den nächsten Schritt gegangen. Den nächsten großen Schritt in unsere gemeinsame Zukunft“, schwärmte Jenny neben einem innigen Pärchenfoto mit ihrem Steffen. „Wir haben uns ein Haus gekauft. Ein Haus für unsere kleine Familie. Ich freue mich so sehr auf alles, was nun kommen wird!“