400.000 Fans feiern Naddels Auftritt: Nun will sie mit Ellermann Ballermann-Star werden

Bohlen-Ex startet durch

Nadja Abd el Farrag ist jetzt Schlagerstar! Ihren ersten Auftritt absolvierte sie beim „Schlagermove“ in Hamburg an der Seite von Andreas Ellermann. Doch das reicht der 58-Jährigen nicht aus.

Hamburg – Sommer, Sonne, Schlager. Am Wochenende (7. und 8. Juli 2023) fand der „Schlagermove“ auf der Hamburger Reeperbahn statt. 400.000 Fans lauschten den Superhits ihrer Lieblingskünstler und schunkelten sich bei über 30 Grad durch die Menschenmassen. Auf einen Auftritt wurde ganz besonders geschaut: das Comeback von Nadja Abd el Farrag (58). Mit Entertainer Andreas Ellermann (58) performte sie mehrere Schlagerklassiker, die sie gemeinsam neu aufgenommen haben.

Nadja Abd el Farrag performt beim Hamburger „Schlagermove“

Nachdem die Ex-Freundin von DSDS-Juror Dieter Bohlen (69) in der letzten Zeit mit einigen Problemen in ihrem Privatleben gekämpft hatte, wagt sie an der Seite von Multimillionär Andreas Ellermann, dem Ex-Verlobten von Patricia Blanco (52), den Schritt zurück ins Rampenlicht. Das neu gegründete Schlager-Duo sang mehrere Kult-Songs neu ein, so unter anderem den Rex-Gildo-Song „Fiesta Mexicana“ oder „Ich bin verliebt in die Liebe“ von Chris Roberts (†73) aus den 1970er-Jahren.

Abd el Farrag und Ellermann gaben ihren Fans in den letzten Wochen auf Instagram schon einige Einblicke in ihre Gesangskünste, die von vielen positiv aufgenommen wurde. Nun folgte der erste, langersehnte Auftritt beim „Schlagermove“. In einem Interview mit der Bild schilderte Naddel ihre Eindrücke: „Das war meine ‚Schlagermove‘-Premiere und mein Comeback als Sängerin! Eine Wahnsinns-Party. Unsere Lieder wurden von den Fans so gut angenommen. Ich bin sehr glücklich, das ist für mich auch der Aufbruch in ein neues Leben. Ich danke Andreas, dass er das mit mir gemacht hat.“

Naddels Gesangskarriere begann schon früher Nadja Abd el Farrag sang in den 1990er-Jahren in dem Musikprojekt „Blue System“ von Dieter Bohlen als Backgroundsängerin. Dabei lernte sie den Pop-Titanen kennen und lieben. Nach der Trennung von Bohlen versuchte sich Naddel immer wieder als Sängerin auf Mallorca oder als DJane. Ein richtig großer Erfolg blieb aus.

Naddels nächste Mission: Schlager am Ballermann zu singen

Der Auftritt beim „Schlagermove“ soll erst der Anfang einer großen Schlager-Karriere von Naddel gewesen sein. Ellermann verriet: „Jetzt wollen wir Mallorca erobern und in die Florian-Silbereisen-Show. Und wir treten beim Schlager-Hammer im August in Berlin auf.“

Naddel und Andreas Ellermann gehen unter die Schlagersänger. Beim „Schlagermove" in Hamburg hatten sie ihren ersten Auftritt vor 400.000 Fans. Nun soll der Ballermann erobert werden.

An der Seite von Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann feierten unter anderem auch Reality-Star Micaela Schäfer (39) und Yvonne Woelke (41) mit. Interessant: Woelke, die der Grund für die Trennung von Iris (56) und Peter Klein (56) sein soll, wird neben „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Danni Büchner (45) als Kandidatin der zweiten Staffel von „Das große Promi-Büßen“ auf ProSieben gehandelt. Verwendete Quellen: bild.de

