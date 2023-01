435 Mal: Sie erwähnt Prinz Harry in seiner Biografie besonders oft

Von: Susanne Kröber

Der wichtigsten Frau in seinem Leben räumt Prinz Harry in seiner Biografie viel Platz ein. Andere ihm nahestehende Personen finden hingegen in „Reserve“ kaum Beachtung.

Montecito – Über 500 Seiten umfasst die gebundene Ausgabe der Memoiren von Prinz Harry (38). In „Reserve“ („Spare“) schreibt sich Harry mithilfe seines Ghostwriters J. R. Moehringer (58) den Frust über das Leben auf der Ersatzbank der britischen Königsfamilie von der Seele. Dabei wird ein Name in Harrys Biografie mit Abstand am häufigsten genannt.

Meghan Markle spielt die Hauptrolle in Prinz Harrys Leben

In „Reserve“ erzählt Prinz Harry von seiner Kindheit als jüngerer Bruder von Thronfolger Prinz William (40), auch offenbart er, wie traumatisch der Unfalltod seiner Mutter Diana (36, † 1997) für ihn war. Harrys Zeit beim Militär und seine Einsätze in Afghanistan werden ebenso thematisiert wie sein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater Charles (74) und dessen zweiter Ehefrau Camilla (75). Erst im letzten Teil der Biografie kommt Schauspielerin Meghan Markle (41) ins Spiel.

Dennoch ist Meghan Markle die Person, deren Name in „Reserve“ besonders häufig fällt. Der Daily Mirror hat nachgezählt und eine Auswertung veröffentlicht, der zufolge Prinz Harrys Ehefrau Meghan in seinen Memoiren ganze 435 Mal erwähnt wird, meistens nennt Harry seine Liebste dabei „Megs“. Ein deutliches Zeichen dafür, wer in Harrys Leben die Hauptrolle spielt. Mit Abstand folgt Prinz Harrys Bruder William, der 358 Erwähnungen findet, davon 349 als „Willy“.

Diese Namen erwähnt Prinz Harry in seiner Biografie am häufigsten: 1. Meghan Markle (435)

2. Prinz William (358)

3. Prinzessin Diana (342)

4. König Charles III. (310)

5. Queen Elizabeth II. (192)

6. Kate Middleton (104)

7. Camilla (62)

8. Mark Dyer (54)

9. Queen Mum (48)

10. Prinz Philip (37)

11. Archie (26)

12. Tiggy Legge-Bourke (17)

13. Prinz Andrew (5)

14. Lilibet (3)

Prinz Harrys Biografie: Seine Kinder Archie und Lilibet werden kaum erwähnt

Das Treppchen komplettiert Prinz Harrys Mutter Diana, von der Harry in „Reserve“ 342 Mal spricht, größtenteils nennt er sie liebevoll „Mummy“. Rang vier nimmt Harrys Vater, König Charles III., ein, 310 Mal bezieht sich Harry in seiner Biografie auf „Pa“. 192 Mal wird Queen Elizabeth II. (96, † 2022) erwähnt, die Prinz Harry „Granny“ nennt. Es folgen Prinz Williams Ehefrau Kate Middleton (41) mit 104 Erwähnungen und Königsgemahlin Camilla, deren Name 62 Mal in „Reserve“ fällt.

Überraschend weit hinten finden sich in der Auflistung von mirror.co.uk die beiden Kinder von Prinz Harry und Herzogin Meghan, Archie (3) und Lilibet (1), die aber natürlich auch erst im letzten Teil von Harrys Biografie in Erscheinung treten. Vielleicht spielen Archie und Lilibet ja in einem zukünftigen Werk von Prinz Harry eine größere Rolle – nachdem er seine Biografie drastisch kürzen musste, hat der Herzog von Sussex noch genug Material für weitere Bücher. Verwendete Quellen: mirror.co.uk