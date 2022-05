450.000 Instagram-Follower: Beatrice Egli bedankt sich für diesen Meilenstein bei ihren Schlagerfans

Teilen

450.000 Instagram-Follower: Beatrice Egli bedankt sich für diesen Meilenstein bei ihren Schlagerfans © IMAGO / mix1

Beatrice Egli feiert mit ihren Fans auf Instagram einen Meilenstein. Ganze 450.00 Menschen folgen der Schlagersängerin jetzt. Die Freude ist groß.

Zürichsee - Seit Beatrice Egli DSDS im Jahre 2013 gewann, vergrößert sich ihre Fanbase stetig. Das zeigt sich jetzt auch auf Instagram. Der Schlagerstar hat die 450.000 Follower geknackt. Dafür ist sie ihren Fans unglaublich dankbar. Auf der Social-Media-Plattform schreibt sie: „Ich danke euch von ganzem Herzen für euren Support! Es ist so schön, euch hier an meinem Leben teilhaben lassen zu können, mit euch in den Austausch zu kommen und meine Reichweite nutzen zu dürfen, um Liebe und positive Energie zu verschenken“.

Das Bild zeigt den Schlager-Star über beide Ohren lachend. Kollegin Linda Hesse (35) kommentiert: „Du siehst toll aus“. Auch die Fans stimmen Linda zu. Sie freuen sich mit Beatrice. Eine Userin lässt ihre Glückwünsche zukommen: „Glückwunsch! Hast du so verdient.“

Beatrice Egli freut sich über treue Follower

Beatrice fragt ihre Fans unter dem Bild: „Wie lange folgt ihr mir denn schon?“ Daraufhin schreibt ein Fan: „Erst auf Facebook und seitdem du Instagram hast (glaube 2016 war das) auch hier.“ Ein lässt die Sängerin wissen: „Seit Juli 2019 bin ich Fan von dir und solange folge ich dir hier bei Insta schon“.