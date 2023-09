50. Thronjubiläum von König Carl Gustaf: Mette-Marit muss absagen, Madeleine ist dabei

Von: Susanne Kröber

Teilen

Schlechte Nachrichten für Carl XVI. Gustaf. Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit ist krankgeschrieben und fehlt beim Thronjubiläum. Dafür ist Tochter Madeleine mit Familie aus den USA angereist.

Stockholm – Schon heute beginnen in Schweden die Feierlichkeiten zum 50. Thronjubiläum von König Carl Gustaf (77) am 15. September. Nach der Jubiläumsvorstellung der Königlich Schwedischen Oper im Schlosstheater Drottningholm um 18:00 Uhr, zu der neben der königlichen Familie auch die geladenen Gäste aus dem Ausland erwartet werden, bittet Carl XVI. Gustaf zum privaten Dinner im Palast. Verzichten muss der König dabei nicht nur auf Albert (65) und Charlène von Monaco (45), sondern ganz kurzfristig auch auf Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (50).

Kurzfristige Absage: Prinzessin Mette-Marit kann nicht zu Carl Gustafs Thronjubiläum kommen

Charlène von Monaco fehlt auf der Gästeliste, da das Thronjubiläum, anders als Feierlichkeiten wie Hochzeiten und Geburtstage, eine Staatsangelegenheit sei, zu der nur die nordischen Staatsoberhäupter eingeladen sind, erklärte Ulrika Näsholm von der Kommunikationsabteilung des schwedischen Palasts auf Anfrage von Svensk Damtidning. Aus Norwegen hatten sich König Harald V. (86) und Königin Sonja (86), Kronprinz Haakon (50) und Kronprinzessin Mette-Marit angekündigt, doch letztere muss nun schweren Herzens absagen.

Krönung König Charles III.: Konzert, Zeremonie, Gäste, Balkon – die besten Bilder Fotostrecke ansehen

„Ihre Königliche Hoheit, Kronprinzessin Mette-Marit, ist auf Anraten ihres Arztes ab dem 13. September krankgeschrieben. Die Kronprinzessin ist zunächst für zwei Wochen krankgeschrieben, dieser Zeitraum kann jedoch verlängert werden. Die Kronprinzessin wird daher den geplanten Besuch des Königspaares und des Kronprinzen in Stockholm zur Feier des Regentschaftsjubiläums Seiner Majestät König Carl Gustaf am kommenden Wochenende nicht antreten können“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung des norwegischen Palasts. Kronprinz Haakon soll aber wie geplant am 50. Thronjubiläum teilnehmen.

Mette-Marit leidet an chronischer Lungenkrankheit Im Oktober 2018 wurde bekannt gegeben, dass Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit bereits seit einigen Jahren an chronischer Lungenfibrose erkrankt ist. Die Krankheit ist nicht heilbar, Patienten leiden dabei vor allem unter Kurzatmigkeit, Husten und Atemnot. Lässt es ihr Gesundheitszustand nicht zu, muss Mette-Marit Veranstaltungen absagen, so wie jetzt das Thronjubiläum von König Carl Gustaf.

Prinzessin Madeleine mit Familie beim Thronjubiläum: „Es ist schön, dass sie die Möglichkeit haben, teilzunehmen“

Aus gesundheitlichen Gründen mussten auch bereits Carl Gustafs Schwestern Prinzessin Désirée (85), Prinzessin Birgitta (86) und Prinzessin Margaretha (88) ihre Teilnahme am 50. Thronjubiläum absagen, nur seine jüngste Schwester, Prinzessin Christina (80), kann mitfeiern. Doch einen Lichtblick gibt es nun für den Jubilar. Nachdem lange nicht klar war, ob Carl Gustafs Tochter Prinzessin Madeleine (41) den Feierlichkeiten beiwohnen wird, steht inzwischen fest, dass sie bereits mit Ehemann Chris O‘Neill (49) und den Kindern Leonore (9), Nicolas (8) und Adrienne (5) aus den USA angereist ist.

Prinzessin Madeleine (links) und König Carl Gustaf müssen bei den Feierlichkeiten zum 50. Thronjubiläum auf Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit verzichten. (Fotomontage) © IMAGO/TT/PPE/Thron Ullberg/The Royal Court of Sweden

Anfang August war die Familie nach einem längeren Aufenthalt in Schweden nach Florida zurückgekehrt, weshalb nicht sicher war, ob alle die lange Reise so kurze Zeit später erneut auf sich nehmen. „Es ist schön, dass sie die Möglichkeit haben, teilzunehmen, es ist ein einzigartiges und großes Jubiläum“, bestätigt Margareta Thorgren, Pressesprecherin des Hofes, gegenüber der schwedischen Zeitung Expressen. Ein besonderes Zugeständnis vor allem von Carl Gustafs nicht royal ambitioniertem Schwiegersohn Chris O‘Neill, der laut Svensk Damtidning zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder an einem Staatsbankett teilnehmen wird. Vielleicht auch eine Wiedergutmachung, nachdem sich der für August 2023 geplante Umzug von Prinzessin Madeleine und ihrer Familie nach Schweden verschoben hat.

Neben Königin Silvia (79) sind Madeleines älterer Bruder Prinz Carl Philip (44), dessen Ehefrau Sofia (38) und die gemeinsamen Söhne Alexander (7), Gabriel (6) und Julian (2) ebenfalls mit dabei beim 50. Thronjubiläum. Und natürlich dürfen auch Kronprinzessin Victoria (46) und Prinz Daniel, der am 15. September seinen 50. Geburtstag feiert, mit ihren Kindern Estelle (11) und Oscar (7) nicht fehlen. Auch wenn Prinzessin Estelle ihrem Opa Carl Gustaf gerade erst auf neuen Familienfotos die Show gestohlen hat. Verwendete Quellen: svenskdam.se, kungahuset.se, expressen.se