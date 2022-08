„70 Tests gemacht“: Pietro Lombardi wollte noch vor 30 ein zweites Kind

Pietro und Laura waren aufgeregt und haben erst einmal „70 Tests gemacht“, um auch sicher zu gehen, dass Laura wirklich schwanger ist. © Instagram Pietro Lombardi / Imago Images

Pietro Lombardi und seine Laura wollen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen. Der Sänger wollte noch bevor er 30 wird, seinem ersten Sohn Alessio ein Geschwisterchen schenken. Jetzt erwartet er sein zweites Kind.

Köln- Bei Pietro Lombardi (30) könnte es gerade gar nicht besser laufen. 2023 wird er wieder in der DSDS-Jury neben Dieter Bohlen sitzen und noch dazu scheint es in der Liebe auch nicht schlecht zu laufen. Erst vor kurzem feierte er mit seine Freundin Laura Maria Rypa (26) ihr Liebes-Comeback. Die beiden können ihr gemeinsames Glück sogar bald zu dritt feiern, denn Laura ist Schwanger! „Ich freu mich einfach auf ein richtiges Familienleben, das was ich mir immer gewünscht habe.“, erzählt Pietro gegenüber RTL.

Im Interview mit dem Fernsehsender verrät der Sänger auch, dass das Kind ein absolutes Wunschkind für beide Elternteile gewesen ist. Der DSDS-Gewinner wollte unbedingt noch einmal Vater werden bevor er 30 wird und das ist ihm auch beinah gelungen. Für Pietro ist es bereits das zweite Kind, denn er hat noch seinen Sohn Alessio (9) aus früherer Partnerschaft mit Sarah Engels. Für seine Freundin ist es jedoch das erste Baby. Beide sind natürlich total aufgeregt und haben erst einmal „70 Tests gemacht“, um auch sicher zu gehen, dass Laura wirklich schwanger ist.

Pietro Lombardi erwartet sein zweites Kind mit 30

Zwar schafft der Musiker es nicht sein zweites Kind vor 30 in den Armen zu halten, dafür dann aber mit 30- eine Punktlandung also! Das Geschlecht des Babys ist dem Paar noch unbekannt, dafür ist es noch zu früh. Laura befindet sich gerade in der 18. Schwangerschaftswoche, also ist das Kleine gerade so groß wie eine Avocado.