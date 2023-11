75 Bilder zum 75. Geburtstag: Palast-Glückwünsche für König Charles begeistern die Fans

Von: Susanne Kröber

Teilen

Zum 75. Geburtstag von König Charles öffnet der Palast das private Fotoalbum. Doch wie gratulieren Prinz William und Prinz Harry ihrem Vater?

London – Am 14. November 1948 erblickte König Charles III. das Licht der Welt. Als seine Mutter Queen Elizabeth II. (96, † 2022) 1952 den Thron bestieg, wurde Charles als Erstgeborener zum Thronfolger – und blieb das ganze 70 Jahre lang. Jetzt feiert Charles III. seinen zweiten Geburtstag als König.

König Charles wird 75: Dinner mit Prinz William, Anruf von Prinz Harry

75 bewegte Jahre liegen nun bereits hinter dem Monarchen. Wie in der britischen Königsfamilie üblich, wurde Charles‘ Geburtstag im Juni schon mit der großen Militärparade „Trooping the Colour“ offiziell gefeiert, doch auch das eigentliche Wiegenfest des Königs am 14. November gerät natürlich nicht in Vergessenheit. Nach ersten Feierlichkeiten am Vorabend in Highgrove und Dumfries House, sind verschiedene Veranstaltungen in London geplant, bevor Charles III. dann abends zum privaten Dinner ins Clarence House lädt.

Elvis, Tee und Torte – so feiert König Charles seinen 75. Geburtstag Fotostrecke ansehen

Dort werden auch Prinz William (41) und Kate Middleton (41) erwartet, Prinz Harry (39) soll hingegen keine Einladung zu König Charles‘ Geburtstag erhalten haben. Doch trotz der Eiszeit, die nach der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ und Prinz Harrys Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) zwischen ihm und den britischen Royals herrschen soll, darf Charles offenbar mit einem Anruf seines Jüngsten rechnen. Gut informierte Quellen wollen laut BBC wissen, dass der im kalifornischen Montecito lebende Harry seinen Vater an seinem Geburtstag anrufen wird. Fest steht hingegen, dass der Palast einen ganz besonderen Geburtstagsgruß für König Charles parat hat.

„Absolut fantastischer Beitrag“: Royal-Fans feiern Geburtstags-Post für König Charles

Diese Aufnahmen umspannen fast 75 Jahre: Links König Charles kurz vor seinem 75. Geburtstag 2023, rechts 1948 auf dem Arm seiner Mutter Elizabeth. (Fotomontage) © IMAGO/i Images/ZUMA/Keystone

Zum 75. Geburtstag von König Charles öffnet sich auf dem offiziellen Instagram-Account der britischen Königsfamilie ein virtuelles Fotoalbum mit 75 Bildern – ein Foto aus jedem Lebensjahr des Jubilars. Fehlen darf dabei trotz Scheidung 1996 natürlich auch Charles‘ erste Ehefrau Prinzessin Diana (36, † 1997) nicht. Zu sehen sind außerdem unter anderem Charles‘ Eltern Elizabeth II. und Prinz Philip (99, † 2021) sowie seine beiden Söhne Prinz William und Prinz Harry.

„Wow – was für ein absolut fantastischer Beitrag“, freut sich eine Userin. Die britische Autorin Adele Parks schreibt zu dem Video: „Alles Gute zum Geburtstag für unseren König. Diese Fotos zeigen einen ernsthaften, fleißigen, rücksichtsvollen und freundlichen Mann. Wir haben Glück, ihn zu haben! Gott schütze den König!“

Prinz William und Prinzessin Kate ließen es sich natürlich auch nicht nehmen, König Charles bei Social Media zum Geburtstag zu gratulieren. Zu einem Foto, das William und seinen Vater vor traumhafter Bergkulisse strahlend in Skimontur zeigt, ist zu lesen: „Wir wünschen Seiner Majestät dem König alles Gute zum 75. Geburtstag!“ Die persönliche Gratulation dürfte vermutlich im Privaten dann deutlich herzlicher ausfallen. In der Vergangenheit bewiesen Bilder bereits, dass Prinz William auch Harry nicht aus seinem Leben gestrichen hat. Verwendete Quellen: Instagram, bbc.com