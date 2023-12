85. Geburtstag: So feiert Heino ohne seine Hannelore

Von: Elena Rothammer

Anfang November starb Heinos Frau Hannelore völlig unerwartet. Jetzt steht dem Schlagerstar sein erster Geburtstag nach diesem schweren Verlust bevor.

Kitzbühel – Am 8. November verlor Heino die Liebe seines Lebens. Seine Frau Hannelore (†81) erlitt einen plötzlichen Herzstillstand. Wie schwer ihm das Leben ohne seine Gefährtin fällt, hat der Schlager-Star schon mehrfach deutlich gemacht. Nun steht ihm sein erster Geburtstag nach dem Verlust bevor. Feierstimmung kommt bei Heino jedoch kaum auf.

Erster Geburtstag nach Hannelores Tod: So verbringt Heino seinen 85.

Trotz der Trauer ist der Musiker bereits wieder auf die Bühne zurückgekehrt. Bei seinem ersten Konzert nach Hannelores Tod brach Heino in Tränen aus. Am 13. Dezember steht ihm nun ein weiterer schwerer Tag bevor: Der Sänger wird 85 Jahre alt und muss das neue Lebensjahr ohne Hannelore begehen. Unter den aktuellen Umständen will er keine große Feier.

Zwischen seinen Auftritten im österreichischen Graz und Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen hat Heino Geburtstag. Im Gespräch mit der Deutschen Presse Agentur spricht der gebürtige Düsseldorfer über die Feierlichkeiten zu seinem Ehrentag. „Ich werde im allerkleinsten Kreis meinen Geburtstag mit lieben Menschen verbringen und wünsche mir weiterhin viel Gesundheit“, erzählt Heino im Interview.

Wird Heino nach Hannelores Tod nie wieder der Alte?

Mit Bild am Sonntag sprach Heino zuletzt offen über seine Trauer. „Natürlich bin ich mehr als traurig“, betonte er dabei. Es werde demnach noch lange dauern, bis er „wieder zur Normal-Form auflaufe“ – wenn überhaupt. „Mit Hannelore ist auch ein Teil von mir gestorben“, gibt der Künstler zu und erzählte: „Ich vermisse alles an Hannelore, ihre Liebenswürdigkeit und ihre Eigenarten.“

Heino selbst erlebte vor wenigen Tagen ebenfalls einen Schock. Um ein Haar wäre er in ein Unglück verwickelt worden: Heino hatte auf der Autobahn einen Autounfall – doch Hannelore war sein Schutzengel. Verwendete Quellen: Deutsche Presse Agentur; Bild am Sonntag