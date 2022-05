„9 Uhr und 27 Grad“: Schlagerstar Marie Reim schwitzt trotz Bikini mit Freund im Bett

Marie Reim macht derzeit Urlaub in der Karibik mit ihrem Freund. (Fotocollage) © Screenshots Instagram/mariereim_official

Marie Reim und ihr Freund urlauben gerade in der Karibik. Sobald die Sonne morgens rauskommt, ist es dort schnell sehr warm. Bestes Wetter, um direkt in den Bikini zu hüpfen und am Pool zu entspannen.

Karibik - Marie Reim (21; alles auf der Themenseite) gönnt sich gerade eine Auszeit in der Karibik. Zusammen mit ihrem Freund nimmt sie ihre Follower auf Instagram mit in den Urlaub. Vor Ort ist es so warm, dass die Tochter von Matthias Reim (64) schon morgens in den Bikini schlüpfen kann.

Hohe Temperaturen schon am Morgen: Marie Reim mit Freund im Karibikurlaub

Nach 11 Stunden Flugzeit kommt das Pärchen an ihrem Urlaubsziel an. Am nächsten Morgen teilt die Schlagersängerin ein Video von sich im Bett liegend in einem Bikini mit Leoprint, im Hintergrund ist ihr Freund in Shorts zu sehen.

Sie erzählt: „So, ihr Lieben. Wir haben jetzt neun Uhr und schon 27 Grad. Schon seit sieben Uhr, so lange sind wir schon wach wegen der Zeitverschiebung.“ Seit sieben Uhr sei es „einfach knalleheiß, seitdem die Sonne auch draußen ist. Unglaublich“. Die Lösung: „Ich glaube, wir gehen jetzt an den Pool oder ans Meer, mal gucken“, so Marie Reim.

Marie Reim im Bikini im Bett

In der folgenden Story wird klar, was es geworden ist: der Pool. Mit ihrem Freund entspannt die 21-Jährige am Wasser auf den Sonnenliegen.

Kürzlich teilte Marie Reim ein Bild ihrer Hündin Carla. Die Vierbeinerin sah plötzlich nicht mehr ganz so flauschig aus. Schuld daran ist ausgerechnet Michelle. Verwendete Quellen: instagram.com/mariereim_official