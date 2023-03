Mutter von Musiker Aaron Carter (†34) veröffentlicht verstörende Fotos – und teilt schrecklichen Verdacht

Von: Victoria Krumbeck

Die endgültige Todesursache für den Tod von Aaron Carter ist noch ungeklärt. Seine Mutter teilte auf Facebook Bilder des Todesortes und fordert eine Morduntersuchung.

München - Im November 2022 wurde bekannt, dass Aaron Carter im Alter von nur 34 Jahre gestorben ist. Der jüngere Bruder des Backstreet-Boys-Sängers Nick Carter wurde von seiner Haushälterin leblos in der Badewanne gefunden. Die Ermittler gehen von einer Drogenüberdosis als Todesursache aus. Aaron Carters Mutter, Jane Carter, zeigte verstörende Fotos auf Facebook, die sein Badezimmer am Tag seines Todes zeigen. Sie vermutet: Ihr Sohn wurde umgebracht.

Mutter von Aaron Carter teilt verstörende Fotos - Wurde er ermordet?

Jane Carter veröffentlichte ihre Vermutung, dass es sich bei der Todesursache von Aaron Carter um Mord handeln könnte. Auf Facebook teilte sie ihre Gedanken und Bilder, die den vermeidlichen Tatort zeigen. (Triggerwarnung: Dieser Post auf Facebook zeigt Bilder des Todesortes, kurz nachdem Aaron Carter starb). Die Mutter versucht immer noch eine Untersuchung für den Tod ihres Sohnes zu erhalten. Sie wolle die Fotos teilen, weil die Gerichtsmedizin von einer „versehentlichen Drogenüberdosis“ ausgeht, die zu dem Tod des Sängers führte. Offenbar glauben die Behörden an kein Fremdverschulden.

Aaron Carter verstarb am 5. November 2022 im Alter von 34 Jahren. © Image Press Agency/IMAGO

Die Mutter sieht dies jedoch anderes. „Sie haben es nie als möglichen Tatort wegen seiner Suchtvergangenheit untersucht“, schrieb sie in ihrem Post. Laut Jane Carter gebe es seit Jahren schon Informationen, die auf einen Mord hindeuten. „Aaron hatte viele Todesdrohungen und viele Menschen, die sein Leben elend gemacht haben“, schrieb sie weiter.

Jane Carter musste „schreckliche Fotos“ posten - „Ich will nur die Wahrheit“

Sie hofft auf die Unterstützung der Öffentlichkeit. In weiteren Posts erklärt sie ihre Vermutung. „Und warum sind die Handtücher perfekt aufgestellt?“, fragte sie. Für die Mutter sieht der Boden zu sauber aus. Sie versteht nicht, wie die Haushälterin Carter aus der Badewanne gezogen hat, ohne Wasser im Badezimmer zu verteilen. Sie erklärte auch, dass sie die „schrecklichen Fotos“ posten musste, da sie von der Polizei nicht ernst genommen wird. „Ich will nur eine ordentliche Untersuchung“, schrieb Jane Carter in einem weiteren Post. „Ich will nur die Wahrheit“, ergänzte sie.

Kurz nach dem Tod von Aaron Carter teilte sein Bruder Nick Carter einen Abschiedspost. Er glaubt, dass der Missbrauch von Drogen und seine unbehandelten Depressionen für den frühen Tod des Sängers verantwortlich sind.

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen und mögliche Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leiden, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bei Depressionen und anderen psychischen Notfall-Situationen gibt es außerdem unter www.deutsche-depressionshilfe.de. (vk)