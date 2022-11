„Für meine Familie“: Aaron Carter wollte Frau und Kind ein neues Haus kaufen

Teilen

Der am Wochenende verstorbene Aaron Carter war bereit für ein neues Kapitel. Der Kinderstar twitterte kurz vor seinem Tod, er wolle seiner kleinen Familie ein schönes Leben zu schaffen.

Lancaster – Das Leben des Kinderstars Aaron Carter nahm ein viel zu frühes Ende. Am Samstag (5. November) wurde der Sänger in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien leblos in der Badewanne aufgefunden. Aaron wurde nur 34 Jahre alt. Die Todesursache ist bislang noch nicht bekannt – es gäbe aber keine Hinweise auf äußere Einwirkungen, heißt es. Derzeit weise stattdessen alles daraufhin, dass der Popsänger ertrunken sei. Ein unerwarteter Tod, der Fans weltweit erschüttert.

Aaron Carter war der Mädchenschwarm in den 90er-Jahren. Mit nur neun Jahren veröffentlichte der Junge sein erstes Album und startete eine steile Karriere. Genauso steil ging es allerdings in späteren Jahren bergab. Das Erwachsenenleben des Kinderstars war zumeist bestimmt von Drogen und Alkohol. Kürzlich schienen für den Sänger allerdings bessere Stunden zu schlagen. Vor knapp einem Jahr wurde der 34-Jährige stolzer Vater. Zusammen mit seiner On-/Off-Freundin und damaligen Verlobten, Melanie Martin, begrüßte Aaron Carter im November 2021 den kleinen Prince auf dieser Welt.

Nur eine Woche vor seinem Tod: Aaron Carter wollte ein schönes Leben für seine Familie schaffen

Für den Nachwuchs und seine Liebste wollte Aaron Carter nun eigentlich ein Zuhause schaffen. Nur eine Woche vor dem tragischen Tod twitterte der Popsänger: „Verkaufe mein zweites Haus. Der Immobilienmarkt meinte es gut mit mir. Jetzt bin ich bereit für ein neues Kapitel in meinem dritten Haus, indem ich bleiben will, um ein schönes Leben für meine Familie zu schaffen“. Was für tragische Zeilen, angesichts der Tatsache, dass Aaron nicht einmal den ersten Geburtstag seines Nachwuchses miterleben wird.

Die Familiensituation war zuletzt allerdings auch nicht einfach – geschweige denn ideal. Im September wurde dem Bruder von Nick Carter (42) sogar das Sorgerecht für seinen zehn Monate alten Sohn entzogen und er begab sich freiwillig in den Entzug. Es war bereits der fünfte Entzug für den Teenie-Star und das siebte Mal, dass das Jugendamt bei dem jungen Vater auf der Türschwelle stand. Dies offenbarte der Kinderstar in einem Interview mit „red.“ (ProSieben).

Die ganze Welt trauert um den toten Bruder von „Backstreet Boys“-Star Nick Carter. Im September begab sich der Kinderstar in den fünften Drogenentzug – nun gehen Videos viral, die Aaron Carter wenige Tage vor seinem Tod total zugedröhnt zeigen.