Geht Désirée Nick hier zu weit? Verona Pooth bricht Podcast-Aufnahme ab

Für ihren Podcast „Golden Gossip Girls“ empfing Désirée Nick Verona Pooth zum Gespräch. Nachdem die Kabarettistin einen ausschweifenden Monolog über die Moderatorin gehalten hatte, hatte diese jedoch genug.

Berlin – Désirée Nick (67) ist für ihre direkte Art bekannt und teilt gerne ihre ungeschönte Meinung. Nun wollte die Kabarettistin eigentlich mit Verona Pooth (55) gemeinsame Sache machen. Die beiden Promi-Damen besuchten einander in ihren Podcasts. Nachdem Veronas Aufnahme schon im Kasten war, stand das Gespräch für La Nicks „Golden Gossip Girls“ noch aus. Doch schon nach rund sechs Minuten flüchtete Verona Pooth aus der Aufnahme.

Désirée Nick, die eben erst einen Schlagabtausch mit Thomas Gottschalk hinter sich hat, startet ihren Podcast „Golden Gossip Girls“ stets mit einer ausschweifenden Ansprache, in der sie ihren Gast anpreist und dessen Karriere nachzeichnet. Bei ihrem Gast Verona Pooth nannte sie Stationen, wie deren Ex Dieter Bohlen (69) und hob auch ihre fehlerhafte Grammatik als Markenzeichen hervor. Der Monolog ging der 55-Jährigen offenbar mächtig gegen den Strich.

Nachdem Désirée Nick sechs Minuten lang Verona Pooth angekündigt hat, ist diese mit nur einem Satz zu hören: „So, und jetzt muss ich einmal für kleine Mädchen.“ Was sich danach zugetragen hat, berichtet La Nick anschließend wieder selbst. „Dann stand Verona auf, hat gesagt, sie muss auf Toilette gehen, verschwand dort, rief dann ihre Assistentin, sie möge ihr bitte ihr Handy bringen, hat dann hier gesagt, alle Geräte müssen abgeschaltet werden.“

Anschließend habe sich das einstige Model über die Länge des Intros echauffiert. „Du kannst doch nicht eine Einleitung lesen, die 30 Minuten lang ist, wenn ich hier zum Gespräch eingeladen werde“, gab Nick ihre Worte wieder. Danach sei Pooth „tödlich beleidigt“ und „sehr garstig“ gewesen, ehe sie unverrichteter Dinge verschwand.

Désirée Nick und der deutsche Adel

Zwischen 1994 und 2011 war Désirée Nick mit Heinrich Prinz von Hannover liiert. Aus der langjährigen Beziehung entstand ein Sohn: Oscar Prinz von Hannover. An die Zeit in der Welfenfamilie denkt sie aber nur ungern zurück. „Ich hatte mehrere Phasen, in denen es mir dreckig ging – und das hing immer mit der Familie von Hannover zusammen. Die hat mich körperlich und psychisch krank gemacht“, meinte Désirée Nick 2021 im Gespräch mit Bild.