Ab in die Ferne: Nazan Eckes möchte auswandern

Moderatorin Nazan Eckes hat erst letztes Jahr bekannt gegeben, dass sie den Privatsender RTL nach 23 Jahren verlässt. Nun zieht es sie nach Mallorca.

Mallorca – Viele Promis zieht es derzeit weg aus Deutschland, auch Moderatorin Nazan Eckes (47) spielt scheinbar schon länger mit dem Gedanken, Deutschland den Rücken zu kehren. Und wie ihr Instagram-Profil unschwer erkennen lässt, zieht es sie vor allem in die Sonne. Auf dem Kanal dominieren Fotos, auf denen die Moderatorin Sonne, Meer und Palmen feiert und sich in Bikinis oder anderen sommerlichen Outfits zeigt.

Nazan Eckes liebt die ruhige Seite Mallorcas

Bild.de hat Nazan Eckes nun verraten, dass sie bald endgültig nach auf die Lieblingsinsel der Deutschen übersiedeln will. Mallorca hat es ihr angetan, und die Moderatorin will dort schon bald sesshaft werden. Sie erzählt: „Ich verlagere mein Leben tatsächlich gerade Stück für Stück hierher. Deswegen bin ich sehr oft hier. Ich arbeite dran, hier bald fest zu wohnen.“

Abseits der mallorquinischen Partymeilen fühlt sich Nazan Eckes am wohlsten. „Ich verbinde mit Mallorca viele Dinge, die bei den meisten anderen nicht so die Priorität hätten. Ich mag vor allem die Natur hier sehr, sehr gerne“, erzählt sie und fügt hinzu: „Ich wohne im ruhigen Norden auf einer Finca, quasi nicht so wie es viele in Verbindung mit Mallorca erwarten würden, sondern ich liebe die ruhige Seite der Insel.“