„Ab ins Beet!“-Star Detlef Steves will in Vox-Show als Schlagersänger durchstarten

Detlef Steves ist bereits ein bekanntes Gesicht beim Fernsehsender VOX. Nun bekommt er eine eigene Sendung, in der sein Weg zum Schlagersänger begleitet wird. (Fotomontage) © IMAGO / BOBO & Instagram/detlefsteves

Detlef Steves ist bereits ein bekanntes Gesicht beim Fernsehsender VOX. Nun bekommt er eine eigene Sendung, in der sein Weg zum Schlagersänger begleitet wird.

Für „Ab ins Beet!“-Star Detlef Steves (53) soll nun eine zweite Karriere beginnen. Denn dieser möchte sich den Traum vom Schlagersänger werden erfüllen. Der 53-Jährige will ein erfolgreicher Partyschlager-Musiker sein und arbeitet hart dafür. Sein Weg nach ganz oben wird dabei von VOX begleitet.

Detlef Steves hat bereits einiges an Kamera-Erfahrung und die richtigen Kontakte. So moderiert er bereits seit 2009 einige VOX-Sendungen. Der 53-Jährige ist in der Serie „Ab ins Beet! Die Garten Soap“ immer am Sonntag um 19:10 Uhr zu sehen. Und auch als Produkttester steht er mit seiner Frau Nicole für „Hot oder Schrott – Die Allestester“ vor der Kamera. Nun möchte er sich ein neues Standbein aufbauen und Partyschlager-Sänger werden.

6 Episoden „Detlef goes Schlager“ sind geplant

Doch der Weg zum Schlagersänger ist nicht einfach. Seine Reise zum Traumberuf wird von VOX begleitet und in dem Format „Detlef goes Schlager“ ausgestrahlt. Dieses besteht aus sechs Episoden und ist ab dem 19. Juni am Sonntag um 19:10 bei VOX zu sehen. Detlef Steves wird in jeder der Folgen Größen aus der Schlagerszene, die ihm bei seiner Karriere helfen können. Das Ziel des 53-Jährigen ist seine eigene Tournee und Top-10-Hits. Immerhin hat er bereits 2021 eine Single namens „DEFFInitiv“ herausgebracht und somit einen Grundstein für seine Schlagerkarriere gelegt.