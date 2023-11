Darum lehnt Udo Jürgens‘ Sohn John fast alle TV-Angebote ab

Von: Florian Schwartz

Drucken Teilen

John Jürgens war sich im Lauf seines Lebens für keinen Job zu schade und versuchte sich als Schauspieler und DJ. Dennoch erteilte der Sohn von Udo Jürgens vielen TV-Angeboten bislang eine Abfuhr.

München – John Jürgens (59) trägt einen großen Namen, auf den der Musikberater und Schauspieler auch mächtig stolz ist. Doch der Sohn von Schlager-Legende Udo Jürgens (†80) hat aus seinen Promi-Wurzeln niemals Profit geschlagen. Im BR-Podcast „Der Schlager Brunch“ offenbarte der 59-Jährige nicht nur, welche eher schlichteren Jobs er in seinem Leben verrichtet hat, sondern auch, dass er aufgrund seiner Herkunft sogar schon TV-Angebote ausgeschlagen hat.

Schlager-Ikone Udo Jürgens: Sohn John hat schon als Türsteher und Platzanweiser gearbeitet

In der Schauspielerei sowie im Musik-Business hat sich John Jürgens selbst im Laufe seines Lebens einige Standbeine aufgebaut. Dabei ist er immer am Boden geblieben. „Ich hab immer schon auch vor dem Ableben meines Vaters gesagt, wenn es mit dem DJ oder irgendwas so nicht funktioniert, ich nehme sofort, so wie ich es früher auch gemacht hab, jeden Job an, ganz normal und mach, was auch immer nötig ist, die Familie weiter zu ernähren“, erklärte der Schauspieler im Podcast.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Jürgens spricht aus Erfahrung. So war der gebürtige Münchner auch schon mal als Türsteher an der Leopoldstraße im Einsatz, wenn er selbst gerade nicht als DJ im Club aufgelegt hat. Und in der New Yorker Theaterszene verdiente er sein Geld als Platzanweiser. Den Schauspieler drängt es nicht um jeden Preis ins Rampenlicht, wie im Laufe des Gesprächs mit Radiomoderatorin Karin Schubert deutlich wird. Denn auch von den Privatsendern hat Jürgens schon prominente TV-Angebote bekommen.

John Jürgen: Darum lehnte er Dschungelcamp & Co. ab

„Es muss nicht Show-Business sein“, erzählt John Jürgens weiter und fügt hinzu, „und es muss schon gar nicht Trash-TV sein.“ Der Schauspieler berichtet, dass er bereits Anfang der 2000er Jahre Anfragen für das RTL-Dschungelcamp erhalten hatte. „Hab ich direkt, ohne mit der Wimper zu zucken, abgelehnt“, so Jürgens. Er erklärt auch warum: „Weil ich auch eine gewisse Verantwortung dem Namen Jürgens gegenüber empfinde. Und ich finde auch diesen Drang nach berühmt werden, den hab ich nicht.“

Schauspieler John Jürgens hatte in seinem Leben viele Jobs. Doch Trash-TV kommt für den Sohn von Schlagerstar Udo Jürgens nicht in Frage. © IMAGO / APress & picture alliance / dpa | Hendrik Schmidt

Lediglich zum „Promi-Dinner“ ließ sich Jürgens 2008 überreden. „Das fand ich ganz witzig. Das hab ich mir ein paarmal angeschaut. Da wird niemand in die Tonne getreten, da wird niemand beleidigt“, so der Schauspieler. Reality-TV-Formate, wie „Big Brother“ und Co. lehnt der Sohn des verstorbenen Schlagerstars Udo Jürgens jedoch grundsätzlich ab.

Vor neun Jahren verstarb Udo Jürgens im Alter von 80 Jahren. Noch heute ist bei seinen Kindern der Schmerz über seinen Verlust tief verankert. Verwendete Quellen: Podcast „Der Schlager Brunch“ vom 12.11.2023